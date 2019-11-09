Политика
RT на русскомВ Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Политика
Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»
Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Газета.Ru 00:05
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура
Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Происшествия
Пропавший в Богородске 4-летний Миша Ларин найден живым
Открытый Нижний вчера в 14:42
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 08 ноября в 14:51
Происшествия
В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс проводит масштабную операцию по розыску россиянина Владимира Кондакова, подозреваемого в убийстве в Сиднее застройщика Альберта Метледжа, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 07 ноября в 03:13
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Автоновости дня вчера в 14:35
Политика
Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал
Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
RT на русском вчера в 15:13
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине надо научиться жить рядом с Россией.
RT на русском вчера в 16:57
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 08 ноября в 11:28
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Общество
Последних белух из «китовой тюрьмы» выпустили в Приморье
Отмечается, что животные были выпущены в бухте Успения. В воскресенье, 10 ноября, из "китовой тюрьмы" выпустили 31 белуху.
РЕН ТВ 01:55
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU 08 ноября в 16:54
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Политика
Путин на полях саммита БРИКС проведет три отдельные встречи
График двусторонних встреч, которые президент Владимир Путин проведет в Бразилии на саммите БРИКС, еще верстается, пока в нем запланировано три отдельные встречи.
ТАСС 01:39
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости 08 ноября в 20:17
Кино
Лучшим на «Лiстападзе» стал украинский фильм «Атлантида»
Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм получил "Атлантида", режиссер - Валентин Васянович (Украина).
КП - Беларусь 08 ноября в 13:40
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма вчера в 01:52
Происшествия
Преподаватель университета расчленил студентку с Кубани
По сообщению сайта Baza, известного историка, преподавателя СПбГУ Олега Соколова сегодня утром заметили прохожие.
Живая Кубань вчера в 08:47
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости вчера в 08:17