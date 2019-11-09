Политика
RT на русскомВ Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
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Происшествия
Петербургский профессор рассказал, как убил и расчленил студентку
Московский Комсомолец 06:27
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru вчера в 14:21
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Авто
Geely представила совершенно новый кроссовер
Китайцы представили совершенно новый кроссовер Geely Icon.
АвтоВзгляд вчера в 06:37
Армия и оружие
Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что турецкая трансграничная операция "Источник мира" в Сирии может быть продолжена.
ТАСС вчера в 07:06
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Интерфакс 14:01
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 12:27
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru 06 ноября в 06:27
Футбол
Валерий Карпин: «„Ростов“ проиграл не из-за Карасева»
Спорт-Экспресс 10:42
Киберспорт
Геймеры жалуются на баланс оружия в Call of Duty: Modern Warfare
Недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare успела понравиться игрокам, но и заслужила пользовательские негодования за баланс оружия, внедренного разработчиками.
Vevby.ru 07 ноября в 18:20
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
Единоборства
UFC Fight Night: начался поединок Александра Волкова и Грега Харди
Поединок российского тяжеловеса Александра Волкова и американского бойца смешанного стиля и по совместительству бывшего защитника американского футбола Грега Харди прошел в Москве в рамках турнира Fight Night 163.
РЕН ТВ 16:21
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru вчера в 01:45
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru вчера в 11:46
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
Родителей погибшей в Турции девочки примет Бастрыкин
Родители 12-летней российской девочки, погибшей в августе в Турции, 9 ноября встретятся с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.
REGNUM вчера в 19:30
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru вчера в 10:18
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»
Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
Советский спорт 01:54
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Происшествия
Мирового судью застрелили в Коми
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка.
РЕН ТВ 05:04
Происшествия
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
РИА Новости вчера в 08:53
Авто
Исследование: российский авторынок в октябре сократился на 5%
Авто Воронеж вчера в 02:36