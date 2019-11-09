Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
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