В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Происшествия Дайвер перестал выходить на связь во Владивостоке Ваземиллер Павел, 1988 года рождения, пропал 8 ноября 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПримПоиск.

Политика МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.

Общество «Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.

Авто Дебютировал кроссовер Toyota Raize Емкость составляет 1 литр, а мощность – 98 «лошадей». Работает он на пару с вариатором и системой полного привода.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Общество В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.

Происшествия В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.

Космос NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП «За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.

Происшествия Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ отправят на экспертизу Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемому в убийстве девушки, назначена психиатрическая экспертиза.

Здоровье Россия обошла США и Британию по числу врачей Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.

Единоборства Руис оценил шансы Усика в тяжёлом весе Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился мнением о возможном бое с украинцем Александром Усиком, который перешёл в тяжёлый вес.

Наука Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС Российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения РЭД-100 и теперь планируют продолжить тестирование прибора на Калининской АЭС.