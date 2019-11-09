Политика
RT на русскомВ Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:58, Ашберн
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 13:31
Происшествия
Дайвер перестал выходить на связь во Владивостоке
Ваземиллер Павел, 1988 года рождения, пропал 8 ноября 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ПримПоиск.
Владивосток-Новости вчера в 20:51
Политика
МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.
РБК 22:19
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль вчера в 12:42
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК вчера в 11:14
Происшествия
Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части
Уралинформбюро вчера в 03:27
Авто
Дебютировал кроссовер Toyota Raize
Емкость составляет 1 литр, а мощность – 98 «лошадей». Работает он на пару с вариатором и системой полного привода.
CarsGuru.net 04:04
Армия и оружие
Израиль потерял секретную ракету
Экспресс газета вчера в 08:27
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM 12:27
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр 07 ноября в 13:40
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Происшествия
В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы
Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
РБК 21:24
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Общество
В Алабаме «убили» надувного Трампа
Вести.Ru 21:24
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Происшествия
Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ отправят на экспертизу
Доценту Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемому в убийстве девушки, назначена психиатрическая экспертиза.
Вечерняя Москва 19:57
Здоровье
Россия обошла США и Британию по числу врачей
Оказалось, что в Великобритании и США их гораздо меньше, чем в России, Коста-Рике и Литве.
MedikForum.ru вчера в 03:51
Единоборства
Руис оценил шансы Усика в тяжёлом весе
Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис поделился мнением о возможном бое с украинцем Александром Усиком, который перешёл в тяжёлый вес.
Чемпионат 11:32
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Российская газета 07 ноября в 15:27
Наука
Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС
Российские исследователи успешно испытали в лаборатории портативный сенсор нейтринного излучения РЭД-100 и теперь планируют продолжить тестирование прибора на Калининской АЭС.
RT на русском 07 ноября в 00:57
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Общество
Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена
30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
МИР 24 06:04