Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
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Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

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Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
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Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
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Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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В Магадане завели дело после убийства мужчины и захвата заложницы

Следователи в Магадане завели уголовное дело в отношении ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины и захвате в заложники девушки.
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Россия обошла США и Британию по числу врачей

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Российский детектор нейтринного излучения испытают на АЭС

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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

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Исторический момент: 30 лет назад пала Берлинская стена

30 лет назад пала Берлинская стена, которая долгие годы разделяла Германию на две части – ФРГ и ГДР.
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