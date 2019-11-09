Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября. Сообщается, что проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений.
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Кремль раскрыл содержание телефонного разговора Путина и Эрдогана

Известиявчера в 16:05

Кремль сообщил детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом

РБКвчера в 15:54

Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума по Сирии

ТАССвчера в 15:10

Путин и Эрдоган обсудили «Турецкий поток» и военное сотрудничество

РИА Новостивчера в 15:27

Путин и Эрдоган обсудили стабилизацию обстановки в Сирии

Московский Комсомолецвчера в 15:20

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

RT на русскомвчера в 15:34

Путин и Эрдоган обсудили выполнение меморандума по Сирии

Коммерсантъвчера в 13:44
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Происшествия

Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе

Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Транспорт

Сегодня началась продажа билетов на поезда в Крым

Кстати, цена билета на плацкарт из северной столицы стартует от 3,5 тысяч рублей, из Москвы в купейном вагоне можно будет добраться за 2966 рублей.
ПроТуймазы 08 ноября в 01:10
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Шоу-бизнес

«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку

На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма вчера в 09:20
Гаджеты

ОС Windows 10 запустили на калькуляторе

Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument вчера в 08:07
Фигурное катание

Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Здоровье

Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент

Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Происшествия

СМИ сообщили детали убийства студентки СПбГУ в квартире доцента

РИА Новости вчера в 10:58
Автоспорт

Жена Шумахера: никогда не забуду, кому должна быть благодарна

РИА Новости 08 ноября в 17:44
Происшествия

В МВД рассказали детали ДТП в Красноярском крае

RT на русском вчера в 23:15
Происшествия

Ночные автогонки в российском городе закончились гибелью участников

Lenta.ru вчера в 21:40
Происшествия

В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

РБК вчера в 13:09
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Происшествия

Убивший студентку преподаватель СПбГУ раскаялся

Преподаватель СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, раскаивается в содеянном, заявил его адвокат Александр Почуев в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 00:11
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Кино

Стивен Кинг оценил фильм «Доктор Сон», снятый по его книге

Американский писатель Стивен Кинг рассказал о своих впечатлениях о фильме «Доктор Сон», снятом по его книге.
News.ru 07 ноября в 02:55
Политика

Оппозиция в Боливии захватила государственные радиостанцию и телеканал

Сторонники оппозиции Боливии захватили контроль над государственной радиостанцией Patria Nueva (RPN) и национальным телеканалом Bolivia TV (BTV).
Известия вчера в 21:53
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова вышла в глубоком декольте на юбилее Крутого в Дубае

67-летняя «императрица» вышла на сцену с глубоким декольте — глаз от него не могла оторвать мужская половина зрителей.
Super.ru вчера в 07:36
Космос

Система наблюдения за космическим мусором поможет отследить кометы

Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.
Интерфакс 08 ноября в 23:56
Шоу-бизнес

На последних сроках беременности Саша Савельева плакала от страха

На последних сроках артистка не могла сдержать слез, вызванных страхом за судьбу своего ребенка.
Bimru.ru вчера в 01:49
Общество

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru вчера в 03:52
Авто

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнался до 790 км/ч

Болид побил свой предыдущий рекорд Сверхзвуковой болид Bloodhound LSR во время заезда по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан побил свой предыдущий рекорд скорости и разогнался до 790 км / ч, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 07 ноября в 03:24
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова в фильме о развале СССР

"Передергиванием фактов" назвал глава "Роснано" Анатолий Чубайс публикацию рядом СМИ его высказываний из фильма "Гибель империи" о жизни в Советском Союзе и развале СССР.
Вести.Ru вчера в 07:54
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Футбол

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском вчера в 16:04
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
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