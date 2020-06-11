Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль рассчитывает, что предлагаемые в США новые санкции останутся на уровне заявлений

ТАСС06:08

В Кремле ответили на заявления США о новых санкциях против России

Газета.Ru05:58

В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов

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В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России

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Кремль ответил на предложения «самых жестких» санкций США против России

РБК05:35

В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США

Комсомольская правда05:45
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Восприятие двумерной проекции обогнало понимание трехмерной формы

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Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
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Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Армия и оружие

В США вышел из строя новейший авианосец

Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
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Общество

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Происшествия

В Ленобласти задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»

Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 09 июня в 06:27
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика

ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию

Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 06:00
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля

Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Здоровье

Госдума рекомендовала использовать пиявок для лечения COVID-19

Документ с рекомендациями по использованию для профилактики заболевания коронавирусом пихты, лаванды, пиявок, ингаляций с аромамаслами и многих других средств народной медицины направят в Минздрав в начале следующей недели.
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Политика

Мэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер»

Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами.
Газета.Ru 05:27
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Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Газета.Ru 04:42
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Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Кино

HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord вчера в 04:05
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Общество

С 13 июня непродовольственные рынки откроют на Кубани

В Краснодарском крае с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки, расположенные на свежем воздухе.
Сайт города Армавира 06:11
Финансы

Курс рубля снижается к евро в начале торгов

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
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Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
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Футбол

ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил экс-игрока армейцев Вагнера Лава с 36-летием.
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Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
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Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40

Megaobzor.com вчера в 09:06
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Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
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