Политика
РИА НовостиВ Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Наука
Восприятие двумерной проекции обогнало понимание трехмерной формы
N+1 вчера в 11:32
Политика
Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады
Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.
RT на русском 06:07
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
Общество
Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
В США вышел из строя новейший авианосец
Новейший атомный авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» (CVN-78) вышел из строя на пять дней из-за проблем с системой запуска самолётов палубной авиации.
News.ru 09 июня в 14:44
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
В Ленобласти задержаны должностные лица филиала «ФСК ЕЭС»
Уголовное дело по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено и расследуется оделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 09 июня в 06:27
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика
ЦИК проверит все сигналы о принуждении к электронному голосованию
Центризбирком проверит все сообщения о принуждении бюджетников к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 06:00
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля
Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Здоровье
Госдума рекомендовала использовать пиявок для лечения COVID-19
Документ с рекомендациями по использованию для профилактики заболевания коронавирусом пихты, лаванды, пиявок, ингаляций с аромамаслами и многих других средств народной медицины направят в Минздрав в начале следующей недели.
NewInform 03:14
Политика
Мэр Сиэтла предложила Трампу «вернуться в бункер»
Мэр города Сиэтл Дженни Дюркан предложила президенту США Дональду Трампу "вернуться в бункер" после того, как тот заявил, что внутренние террористы захватили город, который управляется радикально-левыми демократами.
Газета.Ru 05:27
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord вчера в 04:05
Общество
С 13 июня непродовольственные рынки откроют на Кубани
В Краснодарском крае с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки, расположенные на свежем воздухе.
Сайт города Армавира 06:11
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков
Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
Политика
Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции
Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
Футбол
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения
Московский ЦСКА поздравил экс-игрока армейцев Вагнера Лава с 36-летием.
Газета.Ru 05:41
Общество
Дорожные камеры защитят от вандалов
SpeedMe 05:12
Общество
Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com вчера в 09:06
Происшествия
Против мэра Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11