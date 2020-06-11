Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кремль надеется, что США не будут принимать новые антироссийские санкции

Коммерсантъ06:20

В Кремле оценили действия американских политиков в период выборов

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В Кремле ответили на заявления США о новых санкциях против России

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Кремль отреагировал на угрозу новых антироссийских санкций США

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В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России

RT на русском05:37

Кремль ответил на предложения «самых жестких» санкций США против России

РБК05:35

Кремль рассчитывает, что предлагаемые в США новые санкции останутся на уровне заявлений

ТАСС06:08
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Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
1
Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
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Происшествия

Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
1
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
11
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
2
Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
2
Экономика

Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Армия и оружие

В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии

В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
53
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1K
Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
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Футбол

Коронавирус не помеха. Белградское дерби посетили 15 тысяч зрителей

Вести.Ru 02:10
Наука

Европейские ученые вырастили из стволовых клеток человеческий эмбрион

Ученые из Британии и Нидерландов «собрали» из стволовых клеток модель для изучения ранних стадия развития человеческого эмбриона.
МИР 24 07:44
1
Шоу-бизнес

Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова

Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
97
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07
693
Космос

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании

Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Общество

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус

Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 07:53
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
33
Экономика

В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза 09 июня в 05:17
12
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
77
Политика

Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»

Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
85
Общество

Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной

Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
29
Общество

Отели и гостиницы Кубани начинают прием туристов с 12 июня

ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:43
5
Происшествия

Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП

Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 07:50
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева отказались от помощи государства

Телеведущий и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опроверг слухи о том, что его жена Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Московский Комсомолец 06:57
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Шоу-бизнес

Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую

Paparazzi.ru вчера в 10:25
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Гаджеты

Смартфон Oppo A52 представлен в России

Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm.
Evo-rus.com 07:36
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Общество

Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам

Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Политика

Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля

Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru вчера в 06:19
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