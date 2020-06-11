Политика
РИА НовостиВ Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Происшествия
Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома
Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
Происшествия
Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве
Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
REGNUM 06:59
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости 06:37
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге
Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru вчера в 09:09
Наука
Европейские ученые вырастили из стволовых клеток человеческий эмбрион
Ученые из Британии и Нидерландов «собрали» из стволовых клеток модель для изучения ранних стадия развития человеческого эмбриона.
МИР 24 07:44
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
Телеведущая отметила, что все случившееся с артистом можно назвать "историей большого обмана".
iReactor вчера в 03:00
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 03:19
Общество
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников компаний на коронавирус
Власти Москвы оплатят тестирование сотрудников столичных компаний на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 07:53
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза 09 июня в 05:17
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
Мэр Сиэтла Дженни Дюркан ответила на критику президента США Дональда Трампа и посоветовала ему «вернуться в бункер».
RT на русском 05:09
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Общество
Отели и гостиницы Кубани начинают прием туристов с 12 июня
ТАСС/ Отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров основного курортного региона России - Краснодарского края - возобновят приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов с 12 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:43
Происшествия
Ефремова вновь доставили на допрос после ДТП
Актер Михаил Ефремов вновь доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 07:50
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева отказались от помощи государства
Телеведущий и шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опроверг слухи о том, что его жена Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Московский Комсомолец 06:57
Шоу-бизнес
Катя Лель сменила образ и стала похожей на 66-летнюю Любовь Успенскую
Paparazzi.ru вчера в 10:25
Гаджеты
Смартфон Oppo A52 представлен в России
Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm.
Evo-rus.com 07:36
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Общество
Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам
Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные — до 15-го.
Lenta.ru 07:48
Политика
Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 1 июля
Еврокомиссия на этой неделе опубликует рекомендации открыть внешние границы Европейского союза с 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Газета.Ru вчера в 06:19