Политика
РИА НовостиВ Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Политика
Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла
Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы", и призвал местные власти бороться с беспорядками.
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Политика
Климкин предложил «отобрать» Крым
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России будет стыдно из-за присоединения Крыма в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 13:05
Общество
Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области
Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
Правда УрФО 05:29
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
Происшествия
В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
RT на русском 09:08
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Lenta.ru 08:43
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 09:07
Общество
Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной
Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Экономика
Число первичных заявок на пособие по безработице в США упало до 1,54 млн
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, закончившейся 6 июня, составило 1,54 миллиона человек, свидетельствуют данные Министерства труда США, 11 июня сообщает Reuters.
ИА Красная Весна 08:43
Здоровье
Из-за возможного увольнения известного детского кардиохирурга в Петербурге отменено несколько операций
Несколько операций в детском кардиоцентре отменено из-за возможного увольнения врача в Петербурге.
BFM.ru 09:12
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Политика
Герой ДНР стал помощником президента Абхазии
Помощником президента Абхазии по международным связям назначен герой провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахрик Авидзба, 11 июня сообщает пресс-служба главы республики.
ИА Красная Весна 08:07
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики-нолики»
CyberSport.ru 05:49
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Происшествия
Суд арестовал экс-министра связи Кировской области Юрия Палюха
Первомайский районный суд Кирова заключил под стражу бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате.
ТАСС 06:23