Коронавирус
Деловое.ТВВ Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам
В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данная мера будет временной и продлится до конца пандемии коронавируса. Он отметил, что точных сроков назвать не может.
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Политика
Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Политика
США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро
Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Политика
Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу
Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Авто
Завод Hyundai приостановит работу в России
«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Кино
Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Наука
Лучшее за день. 23 марта
Как измерить размер атома, как найти опухоль по «звуку» и кто пополнил печальный список Красной книги России, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Общество
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Происшествия
106-летняя москвичка отправлена в клинику с подозрением на коронавирус
106-летняя москвичка Елена Пурре госпитализирована в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Политика
Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России
Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
Наука
Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах
После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
Общество
Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей
Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Политика
Китайский миллиардер передал России миллион медицинских масок
Основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион медицинских масок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
Экономика
Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Происшествия
Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе
11 марта в рабочей группе организации липчанка увидела информацию о том, что власти якобы скрывают реальное число жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией.
Кино
Как фильм «Заражение» в 2011 году предсказал сегодняшнюю пандемию
Прокатчик фильма Warner Bros объявил, что "Заражение" в декабре было на 270-м месте, а сейчас стало вторым по популярности фильмом по количеству запросов на его сайте.