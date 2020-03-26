Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что данная мера будет временной и продлится до конца пандемии коронавируса. Он отметил, что точных сроков назвать не может.
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Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Газета.Ru09:50

В Кремле разъяснили схему взимания налога с доходов по вкладам

RT на русском06:32

Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

ТАСС06:07

Кремль: налог 13% будут брать с доходов по каждому вкладу от 1 млн рублей

Коммерсантъ06:14

В Кремле отказались считать новые налоги на вклады признанием нехватки средств у властей

Интерфакс05:58

Кремль не назвал временным налог на процентный доход по вкладам

РБК05:46

В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам

РИА Новости06:08
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Политика

Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса

Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
ForPost 11:41
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Ведомости 17:51
Политика

США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Российская газета 12:23
Политика

Лидеры G20 приняли документ по итогам саммита по коронавирусу

Лидеры G20 приняли заявление по итогам саммита по коронавирусу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:08
Политика

Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Твой Иркутск вчера в 06:15
Авто

Завод Hyundai приостановит работу в России

«Компания Hyundai Motor объявляет о том, что, согласно указу Президента Российской Федерации, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавируса, завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» приостанавливает производство на период с 30 марта по 3 апреля», — говорится в письме.
Автоновости дня 09:04
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 13:18
Кино

Финал десятого сезона «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Ранее стало известно, что также не выйдет третий спин-офф по вселенной «Ходячих мертвецов» — «Ходячие мертвецы: мир за пределами».
Комсомольская правда вчера в 04:53
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
РБК 15:50
Наука

Лучшее за день. 23 марта

Как измерить размер атома, как найти опухоль по «звуку» и кто пополнил печальный список Красной книги России, расскажет дайджест лучших новостей дня от Indicator.Ru.
Индикатор 23 марта в 15:42
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер 10:32
Общество

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском 07:14
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Происшествия

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме

Коммерсантъ 12:29
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач

ToDay News Ufa 01:28
Общество

У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких

Актуальные Новости 10:27
Происшествия

106-летняя москвичка отправлена в клинику с подозрением на коронавирус

106-летняя москвичка Елена Пурре госпитализирована в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус.
Известия 18:03
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 09:54
Театры

Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн

Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Культуромания 08:06
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Политика

Латвийские украинцы поссорились с Киевом из-за России

Руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле в эксклюзивном интервью Sputnik Латвия впервые решилась рассказать, какой травле подвергаются "старые латвийские украинцы" со стороны посла Украины.
РИА Новости 09:07
Наука

Сверхпроводники впервые обнаружены в метеоритах

После многочисленных научных работ и изучения космических объектов ученые предположили, что метеориты могли доставить на нашу планету инопланетные вещества.
МедиаПоток 24 марта в 12:11
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
Политика

Китайский миллиардер передал России миллион медицинских масок

Основатель Alibaba Джек Ма передал России миллион медицинских масок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
Lenta.ru 15:15
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Происшествия

Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе

11 марта в рабочей группе организации липчанка увидела информацию о том, что власти якобы скрывают реальное число жителей региона, заболевших коронавирусной инфекцией.
GorodLip.ru 04:19
Кино

Как фильм «Заражение» в 2011 году предсказал сегодняшнюю пандемию

Прокатчик фильма Warner Bros объявил, что "Заражение" в декабре было на 270-м месте, а сейчас стало вторым по популярности фильмом по количеству запросов на его сайте.
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