Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Единоборства
Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC
РИА Новости 05:19
Политика
Путин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3
МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
Радио Sputnik вчера в 07:56
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня
Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
Космос
В «Роскосмосе» прокомментировали запуск корабля Илона Маска
В «Роскосмосе» не понимают «истерики» по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 07:28
Культура
Играем дальше. Звездные дети, которые сохранили карьеру
Например, Джейк Ллойд, сыгравший Энакина Скайуокера в первом эпизоде саги «Звездные войны», после нескольких неудач расстался с кино.
Аргументы и Факты 02:03
Политика
Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 07:40
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Шоу-бизнес
«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова начала стремительно полнеть
7Дней.ру вчера в 04:00
Общество
Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах
Проверять, как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в кинотеатрах, и наказывать кого-то за нарушение пока не планируется, это именно рекомендация, как людям безопасно сходить в кино, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:20
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Футбол
«Локомотив» попрощался с Семиным
Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава
Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области
ТАСС 06:33
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Лицо Наполеона воссоздал искусственный интеллект
Фотограф из Амстердама Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо императора Наполеона Бонапарта, сообщает Le Figaro.
Культуромания 05:30
Гаджеты
Видеокарта Intel Xe DG1 проигрывает GeForce GTX 1050 Ti, но это сейчас мало что значит
3DNews вчера в 09:45
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек
Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек.
РИА Новости 04:54
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Наука
Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезным
Международная компанда ученых доказала, что специально разработанный для лучшего запоминания шрифт Sans Forgetica практически не влияет на запоминаемость текста.
Сайт интересных новостей вчера в 13:20
Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 29 мая в 08:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08