Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

Политика Путин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3 МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу. 36

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. 967

Политика Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина. 3

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 8

Общество Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах Проверять, как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в кинотеатрах, и наказывать кого-то за нарушение пока не планируется, это именно рекомендация, как людям безопасно сходить в кино, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 11

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 8

Футбол «Локомотив» попрощался с Семиным Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.

Здоровье Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств. 1,5K

Общество Лицо Наполеона воссоздал искусственный интеллект Фотограф из Амстердама Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо императора Наполеона Бонапарта, сообщает Le Figaro.

Политика «Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак». 1,5K

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,8K

Наука Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезным Международная компанда ученых доказала, что специально разработанный для лучшего запоминания шрифт Sans Forgetica практически не влияет на запоминаемость текста. 7

Общество В Москве могут ослабить ограничения через две недели В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". 917

Шоу-бизнес Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым. 10

Общество В первый класс будут принимать по новым правилам Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. 32