Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать155

Подробнее о событии

Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы

Коммерсантъ07:07

Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве

Московский Комсомолец06:55

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Вести.Ru06:32

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости06:45

Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

ТАСС06:39

Песков рассказал подробности проведения парада Победы 24 июня в Москве

Известия06:39

Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

RT на русском06:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Единоборства

Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в UFC

РИА Новости 05:19
Политика

Путин призвал Совбез проработать позицию России по СНВ-3

МОСКВА, 30 мая/ Радио Sputnik.Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ предложил определить позицию России в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
Радио Sputnik вчера в 07:56
36
Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
82
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
967
Общество

Российские пенсионеры получат новые доплаты с 1 июня

Ряд законов, которые положительно отразятся на благосостоянии пенсионеров, начнут действовать в России с 1 июня.
Политическая Экспертиза 04:38
46
Космос

В «Роскосмосе» прокомментировали запуск корабля Илона Маска

В «Роскосмосе» не понимают «истерики» по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 07:28
142
Культура

Играем дальше. Звездные дети, которые сохранили карьеру

Например, Джейк Ллойд, сыгравший Энакина Скайуокера в первом эпизоде саги «Звездные войны», после нескольких неудач расстался с кино.
Аргументы и Факты 02:03
1
Политика

Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 07:40
3
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
521
Политика

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
8
Шоу-бизнес

«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова начала стремительно полнеть

7Дней.ру вчера в 04:00
5
Общество

Роспотребнадзор не будет проверять соблюдение рекомендаций в кинотеатрах

Проверять, как соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора в кинотеатрах, и наказывать кого-то за нарушение пока не планируется, это именно рекомендация, как людям безопасно сходить в кино, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:20
Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
11
Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
8
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

Первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «Химрар» получил одобрение Минздрава, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств.
Коммерсантъ вчера в 14:40
1,5K
Происшествия

Прокуратура проверит обстоятельства изъятия троих детей из семьи в Оренбургской области

ТАСС 06:33
105
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
254
Общество

Лицо Наполеона воссоздал искусственный интеллект

Фотограф из Амстердама Бас Утервайк, известный под псевдонимом Gandbrood воссоздал лицо императора Наполеона Бонапарта, сообщает Le Figaro.
Культуромания 05:30
Гаджеты

Видеокарта Intel Xe DG1 проигрывает GeForce GTX 1050 Ti, но это сейчас мало что значит

3DNews вчера в 09:45
2
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч человек

Общее число заболевших COVID-19 с начала эпидемии в России достигло 405 843 человек.
РИА Новости 04:54
2
Политика

«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии

Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM вчера в 13:02
1,5K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,8K
Наука

Улучшающий запоминание шрифт оказался бесполезным

Международная компанда ученых доказала, что специально разработанный для лучшего запоминания шрифт Sans Forgetica практически не влияет на запоминаемость текста.
Сайт интересных новостей вчера в 13:20
7
Общество

В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 29 мая в 08:44
917
Происшествия

В Чувашии полицейская овчарка нашла в болоте пропавшего ребенка

Профиль 07:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
409
Шоу-бизнес

Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым

Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
10
Общество

В первый класс будут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
32
Общество

Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
63
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное