Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
iReactor вчера в 15:33
Футбол
Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
Спорт день за днем 09:29
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
За сутки коронавирусом заболели еще 85 человек в Самарской области
Скончались от болезни 20 человек. За последние сутки в России 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Другой город (Самара) 03:51
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 29 мая в 02:37
Происшествия
Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
РИА Новости 08:19
Общество
В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации
В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины.
Life.ru 09:09
Происшествия
Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
В Почепском районе Брянской области днем 31 мая случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Городской32 (Брянск) 06:05
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
Киберспорт
Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam
Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.
REGNUM 29 мая в 22:38
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Единоборства
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Армия и оружие
Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию
По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
Политика
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК вчера в 18:10
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Единоборства
Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина
Время МСК 10:15