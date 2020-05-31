Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

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