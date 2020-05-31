Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на Парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Подробнее о событии

Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы

РБК07:44

Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы

Коммерсантъ07:07

Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

RT на русском06:54

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости06:45

Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

ТАСС06:39

Песков рассказал подробности проведения парада Победы 24 июня в Москве

Известия06:39

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Вести.Ru06:32
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Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

iReactor вчера в 15:33
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Футбол

Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня

Спорт день за днем 09:29
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

За сутки коронавирусом заболели еще 85 человек в Самарской области

Скончались от болезни 20 человек. За последние сутки в России 9268 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Другой город (Самара) 03:51
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Футбол

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

РИА Новости 01:14
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Общество

Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.
РИА Новости 29 мая в 02:37
1,3K
Происшествия

Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

РИА Новости 08:19
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Общество

В Крыму для приезжих отменили плату за их содержание в обсервации

В Крыму отменили плату за пребывание в обсерваторе для жителей других субъектов России, прибывающих на полуостров без уважительной причины.
Life.ru 09:09
5
Происшествия

Жуткое ДТП в Почепском районе произошло

В Почепском районе Брянской области днем 31 мая случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Городской32 (Брянск) 06:05
5
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
1,1K
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
94
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
1,8K
Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
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Киберспорт

Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam

Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.
REGNUM 29 мая в 22:38
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Единоборства

Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
RT на русском 02:34
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Армия и оружие

Русский ответ. Почему американцы не рискнут атаковать Россию

По мнению Кедми, если Вашингтон решит разместить свои военные базы на Тайване, то американцы столкнутся с сопротивлением КНР, поэтому военный конфликт между Вашингтоном и Пекином может развернуться на море.
BaltNews.lt 06:00
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Политика

Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»

Массовые беспорядки в США начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого четверо полицейских задержали с применением силы.
РБК вчера в 18:10
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Политика

Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
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Единоборства

Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина

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