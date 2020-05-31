Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали, как пройдет парад Победы

Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве

Московский Комсомолец06:55

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Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы

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Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

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Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

ТАСС06:39

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Вести.Ru06:32
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В Минпромторге назвали время для выгодной покупки автомобиля

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Газета.Ru 16:21
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Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене

В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Происшествия

Эксперт увидел признаки инсценировки в нападении на инкассаторов в Красноярске

Вооружённое ограбление инкассаторов в Красноярске вызывает вопросы как к инкассаторам, так и к общей логике произошедшего.
Life.ru вчера в 12:11
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Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году

Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
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Общество

Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
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Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных

ТАСС Наука 29 мая в 11:01
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Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках

Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
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В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
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Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
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Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
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Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе

Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе.
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США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.
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Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage

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Вход на сайты через учетную запись Apple оказался небезопасен

Авторизация на сайтах через учетную запись Apple оказалась небезопасной для пользователей.
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Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
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РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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