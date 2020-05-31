Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали, как пройдет парад Победы
Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
Брянских блогеров обвинили в издевательствах над больным мужчиной
Городской32 (Брянск) 12:24
Авто
В Минпромторге назвали время для выгодной покупки автомобиля
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — заявили в министерстве.
Автоновости дня 29 мая в 00:54
Экономика
Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru 29 мая в 17:01
Авто
Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента
Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 04:03
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
Футбол
Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем".
Газета.Ru 16:21
Футбол
«Реал» может отказаться от летних трансферов
Мадридский "Реал" может остаться без летних трансферов, сообщает Marca.
Газета.Ru 03:55
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Происшествия
Эксперт увидел признаки инсценировки в нападении на инкассаторов в Красноярске
Вооружённое ограбление инкассаторов в Красноярске вызывает вопросы как к инкассаторам, так и к общей логике произошедшего.
Life.ru вчера в 12:11
Авто
Назван ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире в 2020 году
Специалисты изучили мировой авторынок и составили рейтинг самых быстрых серийных автомобилей этого года.
Тарантас Ньюс 07:58
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости 12:47
Космос
Зонд Solar Orbiter пролетит через хвост кометы ATLAS на выходных
ТАСС Наука 29 мая в 11:01
Авто
Новое купе BMW 4-Series полностью раскрыли на официальных снимках
Внешность нового купе BMW 4-Series полностью раскрыта на официальных фотографиях за два дня до премьеры.
Motor 15:44
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Футбол
Неймар опубликовал фото в розовом костюме
Чемпионат 15:47
Спорт
Итальянский пловец Фабио Ломбини погиб в авиакатастрофе
Итальянский пловец Фабио Ломбини, представлявший страну на чемпионате Европы в 2017 году, погиб в воскресенье, 31 мая, в авиакатастрофе.
Известия 16:20
Происшествия
Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
Политика
США направили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорина
США направили в Бразилию 2 млн доз гидроксихлорина в качестве помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, указано в совестном заявлении двух стран.
Газета.Ru 16:20
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня 11:35
Технологии
Вход на сайты через учетную запись Apple оказался небезопасен
Авторизация на сайтах через учетную запись Apple оказалась небезопасной для пользователей.
Актуальные Новости 15:33
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Энергетика
Алжир предложил провести встречу ОПЕК+ на следующей неделе
Первая министерская встреча ОПЕК+ после вступления в силу новой сделки по сокращению добычи может состояться уже на следующей неделе, по просьбе председательствующего в этом году в организации министра энергетики Алжира конференцию с 9-10 июня могут перенести на 4 июня.
Экономика сегодня 01:48
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
ТК Звезда 29 мая в 21:10
Культура
Звезда шоу «Солдатки» получила предложение руки и сердца
В скорой финальной серии зрителей ждет сюрприз: старшина готовится сделать девушке предложение руки и сердца.
ИнфоСМИ 28 мая в 13:07