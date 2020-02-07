Экономика
Rambler News ServiceРоссия и Белоруссия не договорились по вопросу нефти
Говоря о газовом вопросе, Козак сообщил, что стороны договорились о поставках газа из России в Белоруссию в 2020 году на условиях 2019 года.
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с чего всё началось
РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше
Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
Футбол
«Севилья» проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб «Сельта» переиграл «Севилью» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании.
Наука
Генетический детектив: увидеть невидимое
Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
Шоу-бизнес
Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном
Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Общество
На Великобританию обрушился ураган «Сиара»
Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Авто
Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai
Японский автопроизводитель разработал две специальные версии кроссоверов Nissan Pathfinder и Qashqai, получившие название N-Treck и N-Sport соответственно.
Здоровье
Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни
Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Наука
Переносчиками коронавируса назвали панголинов
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Происшествия
Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек
Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24».
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки
Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами
Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Космос
Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу
Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
Гаджеты
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 получат три цветовых варианта
На интернет-ресурсах появились свежие данные о наручных часах Galaxy Watch 2 от Samsung.
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве
Экономика
Путин велел чиновникам «выстрелить себе в ногу»
Опять смотрим отчет Счетной палаты об оценке стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы (еще медведевского правительства).
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Хоккей