Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоссия и Белоруссия не договорились по вопросу нефти

Говоря о газовом вопросе, Козак сообщил, что стороны договорились о поставках газа из России в Белоруссию в 2020 году на условиях 2019 года.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

РФ и Белоруссия продолжат консультации по интеграции. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров.
ТАСС07 февраля в 14:04

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новостивчера в 08:35

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUMвчера в 10:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском07 февраля в 15:53

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфаксвчера в 00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБК07 февраля в 14:40

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАСС07 февраля в 14:04

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвывчера в 06:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:22, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусь07 февраля в 14:36
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Футбол

«Севилья» проиграла «Сельте» в матче чемпионата Испании

Футбольный клуб «Сельта» переиграл «Севилью» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании.
Известия 16:36
Футбол

«Интер» одержал победу над «Миланом» и вышел на первое место в Серии А

Газета.Ru 16:45
Наука

Генетический детектив: увидеть невидимое

Как рентгеновская кристаллография позволила ученым заглянуть внутрь непрозрачных объектов, какую строчку из всего интеллектуального наследия человечества считал самой важной Ричард Фейнман, и как любовь отвлекает одних ученых от работы, а других приводит к «Нобелевке», читайте в главе из книги лауреата этой премии Венки Рамакришнан.
Индикатор вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Детектив Успенской угрожает сотруднице НТВ после скандала с Плаксиной

News.ru 09:27
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва 14:04
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Происшествия

У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину

Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
РБК 15:50
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru вчера в 09:35
Общество

На Великобританию обрушился ураган «Сиара»

Наводнение началось в прибрежных городах на северо-западе Великобритании из-за сильного ливня, сопровождающего надвигающийся ураган «Сиара», 9 февраля передает The Sun.
Красная весна 14:02
Политика

Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял

Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Вести.Ru 12:53
Спорт

Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Lenta.ru 13:23
Авто

Nissan показал «заряженные» версии Pathfinder и Qashqai

Японский автопроизводитель разработал две специальные версии кроссоверов Nissan Pathfinder и Qashqai, получившие название N-Treck и N-Sport соответственно.
32CARS.ru 07 февраля в 00:00
Здоровье

Диетолог рассказал о симптомах жировой болезни

Жировая болезнь печени – опасный недуг, при котором ткань важного органа перерождается в жировую.
Deita.ru вчера в 05:15
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Наука

Переносчиками коронавируса назвали панголинов

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa 07 февраля в 11:12
Здоровье

Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Ведомости вчера в 06:27
Происшествия

Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек

Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24».
REGNUM 01:17
Происшествия

В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
RT на русском 11:15
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Шоу-бизнес

Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак

Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Московский Комсомолец 14:26
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки

Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
REGNUM 06:18
Армия и оружие

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Российская газета 07 февраля в 10:59
Шоу-бизнес

Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами

Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Культуромания 08:26
Космос

Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

Комета 67P/ Чурюмов-Герасименко (полное название кометы Розетты) пересекла границу своей орбиты вокруг Солнца известную как линия инея.
HotGeo вчера в 01:37
Гаджеты

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 получат три цветовых варианта

На интернет-ресурсах появились свежие данные о наручных часах Galaxy Watch 2 от Samsung.
Faktom вчера в 13:23
Общество

МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве

Коммерсантъ 13:59
Экономика

Путин велел чиновникам «выстрелить себе в ногу»

Опять смотрим отчет Счетной палаты об оценке стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы (еще медведевского правительства).
Московский Комсомолец 09:41
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Хоккей

Ковальчук шайбой в овертайме принес «Монреалю» победу над «Торонто»

ProstoProSport вчера в 23:19
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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