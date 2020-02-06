Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

6 февраля в Кремле заявили, что это будет в Сочи. Александр Лукашенко приезжает в Россию с рабочим визитом. На повестке переговоров - актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
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«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте
 Кремля.
Известия07:11

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В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко

Газета.Ru07:25

СМИ: президент Белоруссии прибыл в Сочи

ТАСС10:20

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

Российская газета09:09

Лукашенко улетел в Сочи

RT на русском08:29

Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом

РБК10:20

Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Известия07:11

Одна страна к 2025 году: План Путина по Беларуси озвучили в Кремле

Версия.Инфовчера в 03:45
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:27, Ашберн

Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным

КП - Беларусь08:26
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

Штрафы для автомобилистов, предлагаемые новым проектом Кодекса об административных правонарушениях, непосильны для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.
RT на русском 04:26
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Происшествия

Су-24 в последние секунды избежал катастрофы

В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Lenta.ru 08:43
Спорт

Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
Газета.Ru 08:17
Политика

Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде

Газета.Ru 07:45
Происшествия

В Москве задержан поджигатель суда

Столичная полиция задержала подозреваемого в поджоге здания суда, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 09:38
Здоровье

Сотрудники Амурской детской больницы пожаловались на травлю

Сотрудники пожаловались на недоверие и оскорбления со стороны родителей пациентов.
Medvestnik.ru 07:31
Политика

Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
BFM.ru 09:03
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

У газеты «Ведомости» сменился владелец

Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI объявил, что больше не является владельцем издания.
Газета.Ru 08:57
Общество

В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса

В Кремле ввели проверки тепловизором из-за коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Общество

Усик ответил ветерану украинской армии, назвавшему его обезьяной

РИА Новости 06:34
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Здоровье

В учебных заведениях Перми объявили карантин

По информации краевого Роспотребнадзора, с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, а эпидемиологический порог превышен на 12,6%. В школах, лицеях, гимназиях и учреждениях допобразования Перми с 7 по 15 февраля включительно будет объявлен карантин.
Новости Перми 00:32
Кино

Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Киноафиша России 05:32
Футбол

Кокорин: Мое будущее зависит только от меня

Нева Спорт 07:31
Армия и оружие

Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400

Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
РИА Новости 04:12
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Корабль "Союз МС-13" с россиянином Александром Скворцовым, американкой Кристиной Кук и итальянцем Лукой Пармитано отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП).
РИА Новости 00:55
Общество

Лукашенко обвинил Россию в нарушении обязательств по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия нарушила обязательства по поставкам нефти в республику.
Известия 04:18
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Космос

Зафиксирован загадочный скрытый сигнал из космоса

Lenta.ru 05:07
Общество

ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Ведомости 05:06
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве вора в законе Япончика

RT на русском 09:10
Общество

СМИ сообщили о задержании в московском аэропорту пяти граждан Израиля

В московском аэропорту в среду, 5 февраля, задержали и депортировали пятерых граждан Израиля, передает Ynet со ссылкой на источники.
РБК 09:34
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Вести.Ru вчера в 22:33
Политика

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте

Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Здоровье

В Китае у новорожденного младенца нашли коронавирус

Диагноз был поставлен спустя тридцать часов после его рождения. Мать ребенка заразилась во время беременности.
Rostov gazeta 08:50
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Коммерсантъ 04:49
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