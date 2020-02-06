с чего всё началось

В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

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