Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

В ходе предстоящих в Сочи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко планируется затронуть ряд актуальных тем двусторонних отношений.
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«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте
 Кремля.
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Волюнтаризм Лукашенко провоцирует кризис в Белоруссии

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Лукашенко улетел в Сочи на «момент истины» с Путиным

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