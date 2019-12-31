Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу
Договоренность по поставкам российской нефти в Белоруссию пока не достигнута, однако преувеличивать риски и рассматривать апокалиптические сценарии не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество
В Сети появилось видео новогоднего обращения Путина
В Сети появилось видео новогоднего обращения президента России Владимира Путина к россиянам.
Политика
В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году
Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
В центре Москвы задержали более 30 человек
На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД инфо».
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко по нефти и газу
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.
Авто
Вводится новый запрет для автомобилистов
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.
Общество
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом
С Новым, 2020 годом! — заключил Медведев. А часть России уже услышала поздравления от президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Испытания САУ «Коалиция-СВ» показали на видео
Первое видео с боевых испытаний уникальной гаубицы показал телеканал "Звезда". Тестовые стрельбы проходили в три этапа.
Происшествия
Эпидемия атипичной пневмонии произошла в Китае
Ранее в Китае несколько раз фиксировались вспышки атипичной пневмонии.
Кино
Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года
Стриминговый сервис Netflix опубликовал список самых популярных фильмов и сериалов года в разных странах мира.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина
Кино
Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра
Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.
Общество
ОМОН встретил пришедших за зарплатой сотрудников SPAR
Общество
Россельхознадзор запретил ввоз некоторых видов рыб и креветок из Китая
Ограничения затронут поставки в Россию осетра, форели, угря, тилапии и некоторых видов креветок.
Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Футбол
Роман Березовский официально покинул ФК «Сочи»
Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила, что временно назначенный на пост главного тренера клуба Роман Березовский покинул клуб.
Происшествия
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы
Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Теннис
Медведев, Хачанов и Сафин прогулялись по пляжу в Перте
Сборная России в составе Даниила Медведева, Карена Хачанова и капитана Марата Сафина посетила пляж Коттесло в австралийском Перте.
Единоборства
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Политика
Между Украиной и Словакией подписано соглашение по газу
Соглашение по газу подписано между газовыми операторами Украины и Словакии, сообщили 31 декабря в пресс-службе оператора ГТС Украины.