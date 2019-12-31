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В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

Политика В США отреагировали на слова Путина о виновниках Второй мировой войны Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала на странице в Twitter, что считает виновниками Второй мировой войны фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и лидера СССР Иосифа Сталина.

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Авто Вводится новый запрет для автомобилистов С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без государственных номеров будет запрещено, Отменяется существовавший до этого 10-дневный срок постановки нового автомобиля на учет.

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Кино Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.

Футбол Роман Березовский официально покинул ФК «Сочи» Пресс-служба футбольного клуба «Сочи» сообщила, что временно назначенный на пост главного тренера клуба Роман Березовский покинул клуб.