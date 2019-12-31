Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

Договоренность по поставкам российской нефти в Белоруссию пока не достигнута, однако преувеличивать риски и рассматривать апокалиптические сценарии не стоит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали о ходе переговоров с Белоруссией по нефти и газу

RT на русском06:48

Кремль предложил не обсуждать «апокалипсис» белорусского транзита

РБК05:50

Песков заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

ТАСС06:12

В Кремле предложили не обсуждать «апокалиптические сценарии» в переговорах с Белоруссией

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Lenta.ru05:59

В Кремле рассказали о ходе переговоров с Минском по нефти и газу

РИА Новости05:56

В Кремле заявили об отсутствии договоренностей Москвы и Минска по газу

Известия06:18
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