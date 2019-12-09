Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
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Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»

Московский Комсомолец14:07

В Кремле прокомментировали ход переговоров в нормандском формате

RT на русском13:26

Песков прокомментировал ход саммита «нормандской четверки»

Взгляд.ру13:15

В Кремле рассказали, как проходит «нормандский саммит»

РИА Новости13:19

В Кремле рассказали о ходе переговоров в «нормандском формате»

Lenta.ru13:18

Лидеры «нормандской четверки» работают с документами — Песков

REGNUM13:20

Песков: «нормандская четверка» обсуждает подготовленный ранее совместный документ

ТАСС13:10
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Политика

Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже

Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Rambler News Service 16:37
Политика

В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

RT на русском 15:04
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7

My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
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«Арсенал» получит премию за посещаемость

По информации ИА "Тульские новости" Тульский «Арсенал» получит дополнительные денежные средства за хорошую посещаемость на стадионе.
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Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия 07:05
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Армия и оружие

Главы Минобороны Турции и России обсудили обстановку на севере Сирии

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
ТАСС 14:44
Политика

Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
РБК 14:32
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Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж

Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
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«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Bookmaker-ratings.ru 03:42
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Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Гаджеты

Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в следующем году сразу пять моделей iPhone.
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Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
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Семак прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение исполкома ВАДА в отношении России по делу о манипуляциях с данными Московской лаборатории.
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Гаджеты

Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11

Faktom вчера в 03:12
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Количество выявленных случаев заражения ВИЧ в Ростове выросло вдвое

До 2018 года в городе в среднем выявляли до 250 случаев в год, в 2018 году выявили 550 новых ВИЧ-инфицированных, а в 2019-м уже свыше 470.
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На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
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Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
РБК 07:08
Спорт

Ягудин: накормленные футболисты и хоккеисты переживут решение WADA

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал ударом по российскому спорту решение WADA отстранить спортсменов из РФ от участия в Олимпийских играх на четыре года.
РИА Новости 15:29
Наука

В Финляндии разработали «бумажное» оптоволокно

Финским ученым удалось найти альтернативу традиционным материалам: они использовали для создания оптического волокна целлюлозу.
Pravda.Ru 02:36
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Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

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Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
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