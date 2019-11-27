Политика
RT на русскомВ Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
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Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей, Кремль не располагает детальной информацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.ТАСС04:01
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