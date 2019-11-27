Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
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Песков: РФ и Украина контактируют относительно оборудования с возвращенных Киеву кораблей

Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей, Кремль не располагает детальной информацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС04:01

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В Кремле рассказали об опущенной теме унитазов в разговоре Путина и Зеленского

Известия04:55

Песков ответил на вопрос о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей

Lenta.ru04:37

Песков — о разговоре Путина с Зеленским: Вопрос сантехники не поднимался

Life.ru04:03

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РИА Новости04:12

Песков заявил, что Путин и Зеленский не обсуждали пропавшие унитазы

Комсомольская правда04:10

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

RT на русском04:23

Песков: РФ и Украина контактируют относительно оборудования с возвращенных Киеву кораблей

ТАСС04:01
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Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
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Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

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