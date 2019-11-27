Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украине кораблей, Кремль не располагает детальной информацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Общество Журналисты сравнили поддельные и оригинальные AirPods Pro Наушники называются i500 Pro TWS и их описание сообщает, что по функциям они ничем не отличаются от AirPods Pro.

Общество Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ Кабмин Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", население может платить в отопительный сезон 8 гривен ($0,33) за кубометр - премьер РИА Новости

Космос Космонавт прокомментировал сообщение о поломке туалета на МКС Техника на борту МКС сконструирована таким образом, чтобы ее в случае поломки можно было легко починить, рассказал "360" герой России, летчик-космонавт Александр Лазуткин.

Здоровье Росздравнадзор проверит лекобеспечение пациентов с муковисцидозом Муковисцидоз входит в программу «12 высокозатратных нозологий», но в лекарственный перечень программы включен лишь препарат дорназа альфа, который в 2019 году Минздрав закупил на 1,3 млрд рублей.

Гаджеты Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10 Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.

Экономика Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.