Коронавирус
ИзвестияПесков прокомментировал визит Путина в больницу в Коммунарке
31 марта стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко инфицирован коронавирусом, а 24 марта при посещении данного медучреждения с ним пообщался Путин. Позже Песков отметил, что Проценко не знал о визите главы государства.
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Мы видели эту критику в адрес президента, но давайте все-таки не забывать, что, наверное, это характерная черта Путина. Он всегда считает необходимым изнутри убедиться в том, что система во время кризиса, во время чрезвычайной ситуации функционирует правильно.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:42
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РИА Новости 10:04
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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске
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Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
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Ведомости 09:00
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
Общество
В Кремле не исключили перенос парада Победы с 9 мая
Новые Известия 08:22
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
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В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны
В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты.
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Космос
Коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли
Издание Astronomy сообщило о том, что коронавирус нарушил работу более 120 крупнейших телескопов Земли.
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Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
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С 15 апреля в Москве заработает строгий пропускной режим.
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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
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Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде
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Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
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Piter.tv 10 апреля в 01:37