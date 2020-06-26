Политика
Телеканал 360°В Кремле рассказали о новом обращении Путина к россиянам
Песков напомнил, что Путин всегда обращается к жителями России перед важными голосованиями. Не исключено, что российский лидер поступит так же и перед 1 июля — основным днем голосования по поправкам в Конституцию.
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Происшествия
Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей
В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео.
Lenta.ru 09:03
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «космической» компенсации семье Захарова
РИА Новости 08:20
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 50%
Явка на дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции составила 50,94%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Коммерсантъ 03:47
Энергетика
ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина
Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru вчера в 12:48
Экономика
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
Общество
На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова
Что происходит 08:46
Единоборства
Бой между Поветкиным и Уайтом пройдет в середине августа
Inc-news.ru вчера в 13:40
Автоспорт
Берни Экклстоун: Темнокожие – большие расисты, чем белые
Autosport.com.ru 08:55
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Космос
Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос с борта МКС
Как сообщает NASA, работы в открытом космосе начнутся, когда в Москве будет 14:35 и продлятся около семи часов.
Эхо Москвы вчера в 22:10
Футбол
«Динамо» ожидает решения по матчу с ЦСКА
Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб находится в ожидании решения руководства РФС и РПЛ по поводу предстоящего матча 24-го тура против ЦСКА.
Soccer.ru 06:28
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Кино
Робот впервые сыграет главную роль в фильме
Робот с искусственным интеллектом Эрика сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике «b», сообщил продюсер проект.
Sibnet Новости 06:07
Общество
Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России
Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе.
RT на русском 05:12
Культура
Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым
По мнению Венедиктова, Серебренникову и другим фигурантам по делу «Седьмой студии» должны быть принесены извинения от имени государства.
Культуромания 10:36
Энергетика
Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus.
Коммерсантъ 06:29
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Транспорт
Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня
Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.
РБК 10:41
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Наука
Зарождается в Индийском океане новый континент
В Индийском океане зарождается новый континент, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 июня в 14:20
Гаджеты
В сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 9A
Redmi 9A будет оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и с поддержкой HD+.
Деловое.ТВ 09:06
Происшествия
В Индии за два дня молнии убили более ста человек
По меньшей мере 107 человек были убиты ударами молний в двух индийских штатах всего за два дня, сообщает CNN.
Интерфакс 05:34
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Биатлон
Драчев, Майгуров и Васильев претендуют на пост президента СБР
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, член правления Союза Виктор Майгуров и глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев стали кандидатами на пост главы СБР, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 07:18
Футбол
Хавбек «Мальорки» стал самым молодым игроком в истории Ла Лиги
Soccer.ru 24 июня в 18:41