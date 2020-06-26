Песков напомнил, что Путин всегда обращается к жителями России перед важными голосованиями. Не исключено, что российский лидер поступит так же и перед 1 июля — основным днем голосования по поправкам в Конституцию.

В Кремле рассказали о новом обращении Путина к россиянам

Происшествия Скорая помощь выбросила окровавленного россиянина в памперсе у гаражей В Омске скорая помощь выбросила у гаражей окровавленного россиянина в памперсе и с катетером, очевидцы сняли его на видео. 103

Общество Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа». 356

Энергетика ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран. 29

Экономика Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации. 2

Политика Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. 240

Космос Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос с борта МКС Как сообщает NASA, работы в открытом космосе начнутся, когда в Москве будет 14:35 и продлятся около семи часов.

Футбол «Динамо» ожидает решения по матчу с ЦСКА Пресс-служба «Динамо» заявила, что клуб находится в ожидании решения руководства РФС и РПЛ по поводу предстоящего матча 24-го тура против ЦСКА.

Общество Вирусолог оценил вероятность второй волны коронавируса в России Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал вероятность второй волны коронавируса в России вслед за подъёмом заболеваемости в Европе. 465

Культура Венедиктов призвал государство извиниться перед Серебренниковым По мнению Венедиктова, Серебренникову и другим фигурантам по делу «Седьмой студии» должны быть принесены извинения от имени государства. 3

Энергетика Нефть Urals достигла рекордной премии к Brent Российская нефть марки Urals торгуется в Северо-Западной Европе с премией $2,35 к Brent, сообщило ценовое агентство Argus. 200

Энергетика Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки. 15

Транспорт Грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту запустят 30 июня Грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту стартует 30 июня, его откроют два поезда с материка и полуострова.

Общество В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев. 2

Общество Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии. 562

Гаджеты В сети появились характеристики нового смартфона Xiaomi Redmi 9A Redmi 9A будет оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и с поддержкой HD+.

Происшествия В Туле задержали брачного афериста из Африки Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 2