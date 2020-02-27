Политика
Мой БрянскВ Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
Государство выплатило долги республик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практически все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность. Об этом сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости04:57
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