Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Государство выплатило долги республик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практически все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости04:57

Подробнее о событии

В Кремле объяснили слова Путина о передаче Москве собственности СССР за рубежом

Lenta.ru07:00

Кремль пояснил слова Путина о не полученных Россией активах СССР

РБК05:54

Песков назвал число стран, не передавших активы за выплату долга СССР

РЕН ТВ04:50

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

РИА Новости04:57

Песков сообщил, что большинство стран оформили загрансобственность СССР на Россию

ТАСС04:51

Песков объяснил претензии Москвы на активы бывших советских республик

Известия05:09

Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Газета.Ru04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Культура

Роман Полански отказался прийти на вручение премии «Сезар» из-за угроз

Полански выпустил заявление, в котором сообщил, что активисты угрожали ему публичным линчеванием.
Говорит Москва 10:41
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Газета.Ru 15:20
Общество

От коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане и Египте

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, сообщает «МИР 24».
NewInform 12:48
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС 02:26
Игры

InnerSpace стала временно бесплатной в Epic Games Store

3DNews 13:53
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru 14:24
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру 08:58
Биатлон

Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
РИА Новости 06:58
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала видео, как сломала себе ногу

Неделю назад 38-летняя американская поп-певица Бритни Спирс сломала ногу, о чем в Instagram сообщил ее возлюбленный — 26-летний персональный тренер Сэм Асгари.
Wday.ru 09:34
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Экономика

Глава коллегии ЕЭК сообщил о планах встретиться с Мишустиным

Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович сообщил, что его встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным намечена на первую декаду марта, будут обсуждаться вопросы "стратегического развития" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РИА Новости 14:59
Театры

Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов

Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Форпост Северо-Запад 10:25
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе

RT на русском 14:21
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Технологии

В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры

По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Игромания.ру 15:15
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II

Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.
RuNews24.ru 06:59
Космос

ВКС России следили за потерянной в космосе сумкой

Популярная механика 24 февраля в 01:50
Биатлон

Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете

Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Российская газета 14:27
Авто

Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
Rusargument 01:24
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Политика

Правительство России может смениться второй раз за год

В России может смениться состав правительства, если будут приняты поправки в Конституцию.
Московский Комсомолец 07:40
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Путешествия

Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России

"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
REGNUM 03:50
Здоровье

На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ

На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
REGNUM 10:27
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета 11:12
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess.
ТАСС вчера в 10:05
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы.
Компания 07:50
Музыка

Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020

iReactor 04:27
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное