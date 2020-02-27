Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Государство выплатило долги республик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что практически все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность. Об этом сообщает «РИА Новости».

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Общество ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.

Биатлон Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.

Экономика Глава коллегии ЕЭК сообщил о планах встретиться с Мишустиным Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович сообщил, что его встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным намечена на первую декаду марта, будут обсуждаться вопросы "стратегического развития" Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Технологии В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении Елизаветы II Некоторое время назад принц Гарри и Меган Маркл резко высказались о том, что королева Великобритании выступила против использования бренда Sussex Royal.

Авто Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.

Путешествия Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России "Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы.