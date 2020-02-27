Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.

Песков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР

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