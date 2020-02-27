Политика

ФАНФАНПесков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
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В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости04:57

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В Кремле объяснили слова Путина о передаче Москве собственности СССР за рубежом

Lenta.ru07:00

Кремль пояснил слова Путина о не полученных Россией активах СССР

РБК05:54

Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Газета.Ru04:37

В Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР

РИА Новости04:57

Песков сообщил, что большинство стран оформили загрансобственность СССР на Россию

ТАСС04:51

Песков назвал число стран, не передавших активы за выплату долга СССР

РЕН ТВ04:50

Песков объяснил претензии Москвы на активы бывших советских республик

Известия05:09
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Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Армия и оружие

Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах

Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах. Военные получат новое оборудование в течение следующих двух недель.
Piter.tv 03:32
Экономика

В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин

Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 06:58
Футбол

Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова

Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
РИА Новости 01:29
Теннис

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Областная газета вчера в 08:27
Политика

Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства

Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
Говорит Москва 07:19
Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor вчера в 07:29
Армия и оружие

Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции

Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
РЕН ТВ 07:43
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Политика

Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая

Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Коммерсантъ 02:25
Здоровье

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений РФ водопровод

Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений России по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% — центрального отопления, а в 35% — канализации.
Известия вчера в 22:10
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Общество

Россиянам разрешили требовать деньги за отмененные поездки в Италию

Российским туристам разрешили требовать возврата денег за авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, которые были аннулированы из-за вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:22
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК 06:59
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год

Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
РБК 04:36
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Общество

В Перми уволилась заведующая детсадом, где включили песню про алкоголь

Российская газета 07:10
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие

Герасимов заявил об обеспокоенности Москвы новыми учениями НАТО

Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ.
News.ru 07:43
Политика

Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Суть событий 06:45
Гаджеты

В камере смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra обнаружили проблемы

Astera 06:23
Политика

Песков: Все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая

Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российская газета 05:08
Общество

Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов

Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 07:37
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подает на него в суд

Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
StarHit.ru 25 февраля в 09:00
Игры

Shovel Knight Dig выйдет в следующем году

3DNews 00:58
Спорт

Губерниев: Большунова намазали так, что было стыдно смотреть

Напомним, Большунов провалил финальную гонку преследования в рамках многодневки «Ски Тур».
Нева Спорт 24 февраля в 06:29
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Общество

Заседание правительства Ленобласти было прервано ради физкультуры

Маяк (г. Сосновый Бор) 05:55
Общество

Владимир Путин посетил «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Вести.Ru 06:40
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