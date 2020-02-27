Политика
ФАНПесков рассказал о передаче России активов за выплату долга СССР
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что РФ выплатила долги всех бывших республик Советского Союза, но не все передали активы, как это необходимо было сделать.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Армия и оружие
Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах
Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах. Военные получат новое оборудование в течение следующих двух недель.
Экономика
В Госдуму внесли проект о вычете по НДФЛ при покупке российских машин
Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета в пределах 100 тысяч рублей при покупке гражданами недорогих автомобилей российского производства, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Футбол
Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова
Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
Теннис
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Политика
Крашенинников: изменение Конституции может повлечь смену правительства
Внесённый в Госдуму законопроект предусматривает, в частности, что нижняя палата парламента будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и главу кабмина.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о «позитивном развитии ситуации» в Идлибе для Турции
Ahmed Deeb / Globallookpress Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о гибели трех турецких военных в сирийской провинции Идлиб, при этом отметив, что ситуация в регионе развивается "в позитивном для Турции ключе".
Политика
Bloomberg: ЕС может ввести «киберсанкции» против России и Китая
Евросоюз может ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников.
Здоровье
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений РФ водопровод
Счетная палата сообщила, что в 30,5% детских медицинских учреждений России по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовал водопровод, в более чем половине зданий не было горячего водоснабжения, в 41,1% — центрального отопления, а в 35% — канализации.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Общество
Россиянам разрешили требовать деньги за отмененные поездки в Италию
Российским туристам разрешили требовать возврата денег за авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, которые были аннулированы из-за вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Общество
В Перми уволилась заведующая детсадом, где включили песню про алкоголь
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Армия и оружие
Герасимов заявил об обеспокоенности Москвы новыми учениями НАТО
Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ.
Политика
Памфилова выступила против порога явки на голосовании по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить порог явки на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Политика
Песков: Все ветераны-граждане России получат выплаты к 9 мая
Все ветераны - граждане России или получающие российскую пенсию - получат выплаты к юбилею Победы вне зависимости от страны проживания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Правительство России определило кураторов по реализации нацпроектов
Правительство России определило кураторов по реализации национальных проектов среди вице-премьеров, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
Игры
Shovel Knight Dig выйдет в следующем году
Спорт
Губерниев: Большунова намазали так, что было стыдно смотреть
Напомним, Большунов провалил финальную гонку преследования в рамках многодневки «Ски Тур».
Общество
Заседание правительства Ленобласти было прервано ради физкультуры
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.