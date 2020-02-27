Политика
RT на русскомВ Кремле рассказали о передаче России активов за выплату долга СССР
В среду, 26 февраля, российский лидер Владимир Путин, оценивая предложения закрепить в Конституции положение, что Россия — правопреемник СССР и Российской империи, напомнил о взятом страной обязательстве выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик, но есть страны, где эта процедура еще не завершена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости04:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия
В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей
Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
Общество
В Польше зарегистрировали первый случай коронавируса
В Лодзи зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили у 25-летней девушки, которая недавно вернулась из Таиланда.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
В Самаре сошедший с рельсов трамвай упал на припаркованные автомобили
Трамвай сошел с рельсов и упал на автомобили, стоящие на парковке у торгового центра в Самаре.
Игры
Xbox Series X получит ещё и трассировку звука
Представитель Microsoft назвал его звуком с трассировкой лучей (ray traced audio). К сожалению, внятных объяснений нам не дали.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Культура
ЛГБТ-персонажа вырезали из российской версии мультфильма «Вперед»
Здоровье
Минздрав объяснил отсутствие водопровода и отопления в больницах
Во время составления отчета, в котором говорится об отсутствии водопровода в трети российских детских больниц и поликлиник, Счетная палата учитывала в том числе технические помещения (склады, гаражи, котельные), поэтому получились такие цифры.
Общество
Путин посетил тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве
Владимир Путин посетил крытый тематический парк развлечений «Остров мечты» в Москве, который начнёт работу 29 февраля.
Экономика
В ФНС оценили потери в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с зарплатой на уровне МРОТ грозит бюджетной системе потерей около 1,2 триллиона рублей, заявил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько в ходе круглого стола Высшей школы экономики.
Политика
В Комитет Госдумы внесли поправку о запрете чиновникам иметь зарубежные счета
На встрече с рабочей группой 26 февраля Президент России Владимир Путин поддержал идею председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева о введении ограничений для чиновников, отвечающих за безопасность и защиту суверенитета страны, на владение имуществом и счетами за рубежом и закрепление этой нормы в Конституции.
Экономика
Недобросовестных финансистов предлагают не выпускать за рубеж
Недобросовестным финансистам хотят ограничить выезд за границу.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских каналов
На Украине ввели запрет на ретрансляцию трех российских телеканалов, заявили в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Общество
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом
В Иране коронавирусом COVID-19 заразилась вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, передает IRNA.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Ираном
С 28 февраля в России будет введен запрет на полеты в Иран и обратно, рассказал РБК представитель Минтранса.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Политика
Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Общество
Россия назвала условие для выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Названо условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому Россия должна выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию граждан в 2006 году.
Авто
Марка Citroen придумала электрокар, на котором можно ездить без прав
Компания Citroen представила серийный городской электрокар под названием Ami.
Общество
Сбербанк собрался выдать грант на вакцину от коронавируса
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк готов выдать грант научно-исследовательским центрам в России, которые могут разработать лекарство от коронавируса.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Армия и оружие
Су-34 и МиГ-23 отразили удары боевиков в Сирии
Боевики незаконных вооруженных формирований выпустили по истребителю-бомбардировщику Су-34 ВКС РФ и МиГ-23 Сирии ракеты, однако пилотам удалось уйти от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.
Политика
Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии
Происшествия
Задержанную в Турции россиянку освободили
Ранее генконсульство России сообщило, что турецкие власти задержали россиянку «в связи с подозрением на попытку несанкционированного ввоза два года назад на территорию Турции запрещённого наркотического вещества».
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.