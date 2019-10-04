Политика

ПолитРоссияПолитРоссияВ Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной. Он отметил, что российская сторона всегда выступала и выступает за обмен всех на всех. Это является окончательной целью.
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В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

RT на русском09:15

В Кремле выступили за обмен с Украиной «всех на всех»

РИА Новости05:21

Россия хочет провести обмен пленными с Украиной в новом формате

URA.Ru05:53

Песков: Москва стремится к обмену «всех на всех» задержанных с Киевом

ТАСС05:28

Песков заявил о продолжении работы по обмену заключенными с Украиной

Интерфакс05:26

Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Киевом

РБК06:42

Кремль будет рад обмену пленными с Украиной по формуле «всех на всех»

РЕН ТВ05:16
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при падении строительной люльки в Москве

ТАСС 11:58
Наука

В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза

Lenta.ru 10:00
Политика

Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос

В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
BFM.ru 12:01
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Газета.Ru 04:12
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол

Футболист «Зенита» Малком заявил, что скоро вернётся на поле

«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдёт очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость», — заключил Малком.
RT на русском 13:00
Политика

Президент России прибыл в порт Тамань

REGNUM 07:53
Политика

Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США

Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
BFM.ru 12:50
Футбол

Вратарь «Краснодара-3» забил победный мяч в матче ПФЛ на 94-й минуте

RT на русском 12:26
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Александр Лукашенко во время форума заявил, что его украинский коллега не нуждается в советах и понимает, что ему как президенту нужно делать и белорусский лидер уверен в том, что Зеленский это сделает.
Вести.Ru 11:07
Политика

Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США

Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Экономика

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
ТАСС 05:32
Политика

Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Врачи удалили россиянке из носа вишневую косточку 70-летней давности

Обратившаяся к лор-врачам пациентка не жаловалась, лишь рассказала, что в течение всей жизни у нее были постоянные слизисто-гнойные выделения из носа — на них пенсионерка не обращала особого внимания, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Вести.Ru 13:03
Политика

СМИ высмеяли Трампа за визит Тома Круза на Украину

Ведущий американской сатирической программы The Daily Show на канале Comedy Central Тревор Ной с иронией отнесся к визиту голливудского актера Тома Круза на Украину и его встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 11:33
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 10:59
Армия и оружие

США испытали новую противокорабельную ракету

По данным телеканала, испытания ракеты NSM (Naval Strike Missile) прошли 1 октября недалеко от острова Гуам.
Рамблер 12:52
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Политика

Путин сказал, что мечтает о вовлечённости людей в работу чиновников

Вы сказали то, о чём я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны, — добавил Путин.
News.ru 11:57
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Политика

Пригожин объяснил решение возглавить совет медиагруппы «Патриот»

«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — объяснил решение о введении новых санкций госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 12:08
Происшествия

После издевательств над учеником уволилась директор московской школы

Вести.Ru 09:46
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
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Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК 13:08
Шоу-бизнес

Нюша публично попросила Егора Крида больше не вспоминать об их романе

Отношения Нюши и Егора Крида завершились несколько лет назад, но периодически тема их романа все равно поднимается в социальных сетях.
Woman.ru 11:48
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
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Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
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