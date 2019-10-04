Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной. Он отметил, что российская сторона всегда выступала и выступает за обмен всех на всех. Это является окончательной целью.

В Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

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