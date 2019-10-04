Политика

ПолитРоссияПолитРоссияВ Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной. Он отметил, что российская сторона всегда выступала и выступает за обмен всех на всех. Это является окончательной целью.
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В Кремле выступили за обмен с Украиной в формате «всех на всех»

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Кремль заявил о работе над новым обменом заключенными с Киевом

РБК06:42

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URA.Ru05:53

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РЕН ТВ05:16
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