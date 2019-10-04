Политика
ПолитРоссияВ Кремле рассказали о планах обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о планах РФ по обмену заключенными с Украиной. Он отметил, что российская сторона всегда выступала и выступает за обмен всех на всех. Это является окончательной целью.
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Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РИА Новости 09:49
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Авто
Названа дата премьеры Volkswagen Golf нового поколения
Мировая премьера нового Mk8 состоится 24 октября в рамках специального мероприятия, которое будет организовано в Вольфсбурге, Германия, и носит название «Life Happens with a Golf».
32CARS.ru 02 октября в 23:32
Экономика
Минфин предложил составить список профессий для самозанятых
Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
ТАСС 05:32
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Политика
В Польше решили отказаться от российского газа в 2022 году
Представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о решении страны отказаться от импорта газа из России.
Комсомольская правда 05:56
Здоровье
Инвалидов в Саратовской области возили на процедуры в машине с овощами
В Саратовской области инвалидов 8 часов везли на процедуры в машине с овощами.
БИЗНЕС Online 10:13
Происшествия
Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Политика
В Италии по запросу США арестован второй обвиняемый по делу россиянина
В итальянской коммуне Марино по запросу США арестовали гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки, который наряду с россиянином Александром Коршуновым обвиняется американской стороной в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 14:37
Общество
Аронофски и Тарасова вместе вышли в свет
Американский режиссер Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова вместе вышли в свет, появившись в компании друг друга на красной дорожке кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Газета.Ru 14:20
Футбол
ЦСКА и Краснодар проиграли свои матчи в Лиге Европы
НИА-Красноярск 00:01
Здоровье
Эксперты назвали предотвращающие рак продукты
Эксперты назвали продукты, предотвращающие развитие рака. Информация об этом опубликована Planet Today.
Народные новости 02 октября в 20:55
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Космос
Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос
Впервые в истории женщины могут выйти в открытый космос.
Газета.Ru 14:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Авто
Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам
Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
Автоновости дня вчера в 04:36
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Здоровье
Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек
Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
Ореанда-Новости 13:23
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 06:51