Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о поддержке, которой может воспользоваться бизнес в нерабочий период, который был продлен в РФ до 30 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Кремле рассказали о поддержке бизнеса в нерабочий период

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