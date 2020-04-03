Коронавирус
РЕН ТВВ Кремле рассказали о поддержке бизнеса в нерабочий период
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о поддержке, которой может воспользоваться бизнес в нерабочий период, который был продлен в РФ до 30 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Политика
Путин оценил возможность единообразных ограничений в экономике
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Россия приостановит все авиарейсы по возвращению россиян из-за рубежа
Россия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы по возвращению россиян и иностранцев на родину.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Политика
Польша отменила визит делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля
Правительство Польши решило перенести поездку в Смоленск и Катынь, приуроченную к 10-летию крушения президентского самолета Ту-154М и к 80-летию катынских событий.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Футбол
Максименко признан лучшим игроком «Спартака» в марте
Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком клуба в марте по версии болельщиков.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
Итальянские политики из самых разных сегментов политического спектра решили, что сейчас пришло время для того, чтобы поставить вопрос ребром: или Германия (вместе со всеми ее союзниками) платит за всех в Евросоюзе в ходе эпидемии, или Евросоюза после этой эпидемии просто не будет.
Армия и оружие
Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» запросил срочной помощи
Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт», на борту которого был обнаружен коронавирус, просит разрешения для экипажа судна сойти на берег.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Москвич уточнил иск к властям по ограничениям из-за коронавируса
Житель столицы Дмитрий Кисиев, учтя недостатки своего иска к правительству Москвы из-за ограничений по коронавирусу, оставленного Мосгорсудом без движения, подал новый, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
Общество
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей
Сергей Собянин сохранил режим самоизоляции москвичей Сразу после телеобращения президента России Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ от 5 марта о введении режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-2019.
Происшествия
На Кубани у 32 человек предварительно подтвердили коронавирус
Ещё по 32 получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии.
Политика
Губернатор Камчатки Илюхин заявил об уходе в отставку
58-летний Владимир Илюхин - действительный государственный советник РФ третьего класса, кандидат экономических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Происшествия
Автомобилист снял обрушение моста в Приморском крае
В Приморском крае в Штоковском районе автомобилист заснял обрушение моста на видео.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлили до 20 апреля
Сегодня, 3 апреля, на брифинге по итогам оперативного штаба по предупреждению и распространению на территории Свердловской области коронавируса заместитель губернатора Павел Креков заявил, что на Среднем Урале ограничительные меры продлили до 20 апреля.
Общество
Стало известно состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, у которого ранее был подтвержден новый коронавирус, сейчас чувствует себя нормально.
Экономика
Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России
Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила два теракта — в Ставропольском крае и ХМАО.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.