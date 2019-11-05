Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 5 ноября.

В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину

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