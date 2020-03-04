Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Армия и оружие Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.

Общество Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.

Авто Презентован Renault Duster нового поколения Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.

Экономика У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей «Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.

Политика Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.

Общество Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.

Происшествия Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он пообщался с приятелем, недавно прилетевшим из Италии.

Общество Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.

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Политика Рада утвердила новый состав правительства Украины Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Авто Skoda отложила выпуск новой Skoda Rapid в России «В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.