Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса
Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса.
Происшествия
Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.
Общество
Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Авто
Презентован Renault Duster нового поколения
Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании
"Реал Сосьедад" победил по сумме двух матчей клуб второго дивизиона "Мирандес" и оформил выход в финал Кубка Испании по футболу.
Политика
Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Авто
Продажи автомобилей в Китае в феврале упали на 80%
Показатели продаж на китайском автомобильном рынке в феврале снизились сразу на 80%.
Хоккей
«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф
Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
Футбол
Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Происшествия
Министр здравоохранения Калужской области попал в ДТП под Кировом
Общество
Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе
В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Происшествия
Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус
Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он пообщался с приятелем, недавно прилетевшим из Италии.
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Авто
Skoda отложила выпуск новой Skoda Rapid в России
«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.