Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.
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Путин и Эрдоган в Москве обсудят пути выхода из идлибского кризиса

ТАССвчера в 16:02

Путин и Эрдоган обсудят меры для преодоления кризиса в Идлибе

Коммерсантъвчера в 05:29

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Вести.Ruвчера в 04:58

В Кремле назвали цель переговоров Путина и Эрдогана

Газета.Ruвчера в 04:35

Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

Lenta.ruвчера в 04:26

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новостивчера в 04:21

Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

REGNUMвчера в 04:33
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Футбол

Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
Общество

Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса

Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:23
Происшествия

Северный флот назвал причину взрыва боеприпаса под Мурманском

Известия вчера в 23:31
Армия и оружие

Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо

Военнослужащие армии Сирии обнаружили у города Кафр-Джум в провинции Алеппо крупный склад вооружений и боеприпасов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили представители сирийской армии.
REGNUM вчера в 21:46
Общество

Умер бывший генсек ООН Перес де Куэльяр

Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду в возрасте 100 лет, передает Andina.
РИА Новости вчера в 23:34
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия вчера в 11:27
Авто

Презентован Renault Duster нового поколения

Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
CarsWeek.ru вчера в 23:17
Экономика

У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей

«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Коммерсантъ Казань вчера в 09:02
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Футбол

«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании

"Реал Сосьедад" победил по сумме двух матчей клуб второго дивизиона "Мирандес" и оформил выход в финал Кубка Испании по футболу.
РИА Новости вчера в 17:09
Политика

Зеленский отказался пожимать руку депутату рады Гончаренко

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Известия вчера в 18:36
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM вчера в 01:31
Авто

Продажи автомобилей в Китае в феврале упали на 80%

Показатели продаж на китайском автомобильном рынке в феврале снизились сразу на 80%.
Car.ru вчера в 09:50
Хоккей

«Ак Барс» второй раз обыграл «Нефтехимик» в плей-офф

Голами в матче отметились (в порядке очередности): Павел Куликов («Нефтехимик»), Артём Лукоянов («Ак Барс»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин («Ак Барс»), Станислав Галиев («Ак Барс»), Джастин Азеведу («Ак Барс»).
ГЛАС.RU вчера в 13:51
Футбол

Стали известны соперники сборной России по Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет в групповом этапе Лиге наций УЕФА против Сербии, Турции и Венгрии.
Piter.tv 03 марта в 13:55
Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Происшествия

Министр здравоохранения Калужской области попал в ДТП под Кировом

Красная весна вчера в 10:05
Общество

Задержаны предполагаемые распространители фейков о коронавирусе

В среду, 4 марта, стало известно о задержании ряда подозреваемых в распространении фейков про вспышку коронавируса в российской столице.
Газета.Ru вчера в 07:00
Происшествия

Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус

Жителя Твери госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он пообщался с приятелем, недавно прилетевшим из Италии.
ФАН вчера в 08:21
Общество

Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятие карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Известия вчера в 22:30
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 03 марта в 17:19
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 01 марта в 16:01
Энергетика

Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 вчера в 08:30
Наука

Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг

Предпочтение отдают введению окситоцина с помощью спрея для носа, а не внутривенному, так как синтетический окситоцин (как и другие гидрофильные циклические нонапептиды) не может преодолеть гематоэнцефалический барьер в достаточных для воздействия на глубинные структуры мозга количествах.
N+1 вчера в 10:18
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой

Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Bimru.ru вчера в 06:57
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета вчера в 09:20
Политика

Рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
RT на русском вчера в 12:45
Авто

Skoda отложила выпуск новой Skoda Rapid в России

«В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid», — сказал собеседник агентства.
Автоновости дня 03 марта в 08:36
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоирея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК вчера в 19:03
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