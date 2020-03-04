Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Происшествия Губернатор Приморья попал в инфекционное отделение Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил инфекционное отделение краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся туристы, прибывшие с лайнераDіамопd Princess, на котором разразилась эпидемия коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Биатлон МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

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Политика Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.

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