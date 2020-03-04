Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.
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Общество
В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
В России готовится реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Армия и оружие
Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 сняли на видео в Сирии
Танк правительственных войск Сирии во время боевых действий был атакован противотанковой управляемой ракетой террористов.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку
Ранее сообщалось, что сирийская ПВО перехватила «враждебные цели». Тогда речь шла о городе Хомс одноименной провинции.
Армия и оружие
Эрдоган просит у Трампа поддержку для военной операции в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что запросил боеприпасы у США для продолжения военных действий в провинции Идлиб.
Авто
Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей
Происшествия
Губернатор Приморья попал в инфекционное отделение
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил инфекционное отделение краевой клинической больницы № 2, где на карантине находятся туристы, прибывшие с лайнераDіамопd Princess, на котором разразилась эпидемия коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк вывезли из России
В середине января Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение. После этого актриса жила в своем доме.
Наука
Скорпионы светятся, чтобы защищаться от паразитов
Более 60 лет назад ученые впервые обнаружили склонность скорпионов светиться под воздействием ультрафиолета.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза предстоящую встречу с Эрдоганом
Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ несколько вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Здоровье
В Китае выявили первый случай в мире энцефалита из-за коронавируса
В Китае из больницы Пекина выписан пациент, которому был поставлен диагноз пневмония, вызванная новым типом коронавируса, а также энцефалит.
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины
В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
Происшествия
Шестеро военных пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Шестеро военнослужащих получили ранения в результате взрыва имитационного боеприпаса в воинской части в Печенгском районе Мурманской области.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Правительство запретило вывозить из России медицинские маски
Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Наука
У коронавируса выделили два подтипа
Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Космос
Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля
Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
Гаджеты
Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Футбол
Тедеско: «Арбитр сказал, что посмотрели эпизод, пенальти не было»
Хотел бы сказать отдельное спасибо Романа Зобнину, который сегодня был немного простужен и даже не был готов на 100%, тем не менее, он отыграл 120 минут, и Гус Тиль вышел на замену и прекрасно прессинговал в дополнительное время.