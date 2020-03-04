Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.
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