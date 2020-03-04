Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Политика Трамп назвал «позором» предвыборную кампанию Блумберга Президент США Дональд Трамп назвал участие экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской гонке главным позором его жизни.

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Авто В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.

Финансы Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами Россиянам следует всегда платить по долгам вовремя и полностью, чтобы не стать клиентами коллекторского агентства, при этом если все же возникли проблемы с платежами, то коллектора стоит рассматривать как консультанта, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.