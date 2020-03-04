Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин и Эрдоган обсудят меры для преодоления кризиса в Идлибе

Коммерсантъ05:29

Кремль рассчитывает, что Путин и Эрдоган найдут меры по прекращению кризиса в Идлибе

ТАСС04:21

В Кремле назвали цель переговоров Путина и Эрдогана

Газета.Ru04:35

Кремль уточнил цель переговоров Путина и Эрдогана

Lenta.ru04:26

Кремль: Путин и Эрдоган найдут, как прекратить кризис в Идлибе

Вести.Ru04:58

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости04:21

Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

REGNUM04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Футбол

Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:41
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском 19:37
Политика

Трамп назвал «позором» предвыборную кампанию Блумберга

Президент США Дональд Трамп назвал участие экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской гонке главным позором его жизни.
Российская газета 19:29
Происшествия

Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем

Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
Газета.Ru 03:01
Здоровье

Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером

Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Толк 01 марта в 19:58
Общество

В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса

В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Общественное телевидение России 08:40
Здоровье

Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле

Молодой коммунар вчера в 05:35
Футбол

Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
ТАСС Спорт 14:37
Футбол

Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак

Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Дни24 02 марта в 07:37
Армия и оружие

Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российская газета 09:20
Происшествия

Экс-руководители Службы единого заказчика Забайкалья вернут 18,4 млн рублей

Бывшие руководителей Службы единого заказчика Геннадий Литвинцев и Константин Выжлов вернут в госказну 18,4 млн рублей, полученных в виде взяток.
Московский Комсомолец Чита 05:53
Энергетика

Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Интерфакс 11:58
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Политика

Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины

Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что Денис Шмыгаль назначен на пост нового премьер-министра страны.
iReactor 11:21
Армия и оружие

Эрдоган попросил помощи у США для операции в Идлибе

Как сообщает РИА "Новости", с соответствующей просьбой к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Городовой 05:38
Армия и оружие

Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО

По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Вести.Ru 19:14
Здоровье

В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
URA.Ru вчера в 17:41
Экономика

В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию

Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Известия 12:00
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
RT на русском вчера в 11:43
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Единоборства

Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов

4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов. Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Чемпионат 16:01
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Коммерсантъ 06:53
Общество

Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек

12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
REGNUM 16:47
Гаджеты

В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом

Портал Поиск 16:39
Авто

В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины

В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
CarsWeek.ru 07:29
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
РБК 20:11
Финансы

Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами

Россиянам следует всегда платить по долгам вовремя и полностью, чтобы не стать клиентами коллекторского агентства, при этом если все же возникли проблемы с платежами, то коллектора стоит рассматривать как консультанта, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Радио Sputnik 21:00
Космос

NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей

Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
ToDay News Ufa 11:46
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное