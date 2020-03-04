Политика
РИА НовостиВ Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции пойдет 5 марта в Москве.
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Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
Трамп назвал «позором» предвыборную кампанию Блумберга
Президент США Дональд Трамп назвал участие экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентской гонке главным позором его жизни.
Происшествия
Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира рассмотрел иски 30 семей россиян, погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Общество
В Италии закрывают все школы и университеты из-за коронавируса
В Италии из-за вспышки коронавируса до середины марта приостановят работу всех школ и университетов.
Здоровье
Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
Футбол
Федун: судье не удалось испортить дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Арбитру не удалось испортить своими действиями матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак
Супруга российского футболиста Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их брак.
Армия и оружие
Новейшие огнеметные системы «Тосочка» примут участие в параде Победы
В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.
Происшествия
Экс-руководители Службы единого заказчика Забайкалья вернут 18,4 млн рублей
Бывшие руководителей Службы единого заказчика Геннадий Литвинцев и Константин Выжлов вернут в госказну 18,4 млн рублей, полученных в виде взяток.
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $51,6 за баррель
Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:34 по московскому времени подешевели на 0,44% - до $51,63 за баррель.
Политика
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
Пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что Денис Шмыгаль назначен на пост нового премьер-министра страны.
Армия и оружие
Эрдоган попросил помощи у США для операции в Идлибе
Как сообщает РИА "Новости", с соответствующей просьбой к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу обратился турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Здоровье
В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
Экономика
В Совфеде заявили о готовящемся выравнивании тарифов на электроэнергию
Выравнивание тарифов в регионах до средних по стране (3,4 рубля за кВт•ч) может произойти уже в первой половине 2021 года в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, предложенной председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Единоборства
Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов
4 марта прошла пресс-конференция боксёров, и они провели первую дуэль взглядов. Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Общество
Вне Китая коронавирусом заболели более 12 тысяч человек
12 668 случаев заболевания новым типом коронавируса с начала эпидемии зарегистрировано в 76 странах за исключением Китая, 4 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).
Гаджеты
В сети опубликованы новые изображения PlayStation 5 с геймпадом
Авто
В Узбекистане Volkswagen начнет выпускать машины
В будущем марка допускает возможность локализации в Узбекистане и иных моделей собственного модельного ряда.
Происшествия
Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области
В воинской части в Печенгском районе Мурманской области произошел взрыв. В результате произошедшего есть пострадавшие.
Финансы
Коллекторы рассказали, как не стать их клиентами
Россиянам следует всегда платить по долгам вовремя и полностью, чтобы не стать клиентами коллекторского агентства, при этом если все же возникли проблемы с платежами, то коллектора стоит рассматривать как консультанта, рассказал в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.