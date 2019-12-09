Политика
RT на русскомВ Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
В середине марта президент Владимир Путин своим указом назначил голосование на сегодняшний день, 22 апреля, но почти сразу же было объявлено, что эпидемическая ситуация требует процедуру общероссийского голосования отложить, чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь ее участников.Коммерсантъвчера в 19:10
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Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Общество
Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая
Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Здоровье
Сократить срок плато: Путин провел совещание с вирусологами
Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с экспертами по ситуации с эпидемией коронавируса в России.
Радио Комсомольская правда 20 апреля в 08:59
Единоборства
Хабибу понравился пост Емельяненко с оскорблением в адрес Тактарова
Ранее Емельяненко оскорбил Тактарова и заявил, что тот ничего не сделал для российских смешанных единоборств.
ProstoProSport 06:21
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Политика
Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом
Председатель правительства Михаил Мишустин раскритиковал уровень готовности медицинских учреждений в регионах к борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:56
Финансы
ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля
Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Здоровье
Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин
Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 03:16
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Здоровье
В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус
"Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
РИА Новости 04:56
Политика
Путин поговорит с Куйвашевым про коронавирус в Свердловской области
Президент РФ Владимир Путин обсудит по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию в регионе.
Политсовет 06:00
Шоу-бизнес
Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк
Близкие Анастасии Заворотнюк обнародовали официальный диагноз актрисы. Документ опубликовала "Комсомольская правда".
РИА Новости 05:45
Общество
В Петербурге рассказали, как хоронят умерших от коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса.
News.ru 20 апреля в 07:13
Общество
Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры
Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Всемирной метеорологической организации в связи с 50-й годовщиной Дня Земли, который отмечается 22 апреля.
РИА Новости 06:15
Общество
Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа
Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.
RT на русском 05:37
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Политика
The National Interest (США): о снятии санкций с России (The National Interest)
Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.
ИноСМИ 06:28
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН
Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
Армия и оружие
СМИ узнали о сроках возвращения в море сторожевого корабля «Ладный»
"Ладный" – сторожевой корабль проекта 1135 (шифр "Буревестник"), введен в строй в 1981 году.
Mil.Press FLOT 05:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном
Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
Вечерняя Москва 04:20