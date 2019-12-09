В середине марта президент Владимир Путин своим указом назначил голосование на сегодняшний день, 22 апреля, но почти сразу же было объявлено, что эпидемическая ситуация требует процедуру общероссийского голосования отложить, чтобы не подвергать риску здоровье и жизнь ее участников.

с чего всё началось

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 45

Кино Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса 20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов. 38

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 43

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 5,2K

Здоровье Сократить срок плато: Путин провел совещание с вирусологами Владимир Путин в режиме видеосвязи провел совещание с экспертами по ситуации с эпидемией коронавируса в России.

Единоборства Хабибу понравился пост Емельяненко с оскорблением в адрес Тактарова Ранее Емельяненко оскорбил Тактарова и заявил, что тот ничего не сделал для российских смешанных единоборств.

Наука Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19. 496

Финансы ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора. 527

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,2K

Здоровье Все соцучреждения Челябинской области закрывают на месячный карантин Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера. 4

Общество Назван способ остановить распространение коронавируса в России По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. 1,1K

Армия и оружие Появление федеральных войск в Чечне объяснили Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики. 2K

Здоровье В восьми больницах Свердловской области выявили коронавирус "Врачи зафиксировали случаи коронавируса у пациентов и медиков в восьми больницах Свердловской области", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram. 8

Политика Путин поговорит с Куйвашевым про коронавирус в Свердловской области Президент РФ Владимир Путин обсудит по видеосвязи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ситуацию в регионе.

Общество Синоптики предсказали новый мировой рекорд средней температуры Средняя температура на планете может достичь рекордных значений в 2020-2024 годах, заявили во Всемирной метеорологической организации в связи с 50-й годовщиной Дня Земли, который отмечается 22 апреля.

Происшествия Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет. 123

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 601

Политика The National Interest (США): о снятии санкций с России (The National Interest) Против России уже несколько лет действуют мощные американские и международные экономические санкции, и снятие этих санкций может стать настоящим экономическим благодеянием в критический момент.