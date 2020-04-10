Политика
ИзвестияВ Кремле рассказали о разговоре Путина, Трампа и саудовского короля
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. О подробностях беседы рассказали на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.Коммерсантъвчера в 19:42
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Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
Общество
Пик коронавируса спрогнозировали в России
Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Энергетика
ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Общество
ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
Общество
Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским
Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища
Шоу-бизнес
Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Общество
Установлены правила возврата туроператорами денег туристам
Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 461 определены правила возврата операторами денежных средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками из-за коронавируса.
Футбол
Леонид Слуцкий: Дзюба вообще шутить не умеет, хотя думает иначе
Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет.
Политика
Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Общество
Столичные больницы и скорая работают на пределе
В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Футбол
«Зенит» составил символическую сборную из капитанов
«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе
В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo
Как и текущая модель, новый Grand Cherokee будет предлагаться в заднеприводной и полноприводной версиях, а поскольку речь идет о Jeep, стоит ждать и «заряженное» исполнение Trailhawk.
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Религия
РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома
В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
Общество
В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России расширил список лекарственных средств, которые можно назначать для лечения коронавируса Covid-19 у взрослых.
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией
В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.