Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле рассказали о разговоре Путина, Трампа и саудовского короля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. О подробностях беседы рассказали на официальном сайте Кремля.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, лидеры трех стран обсудили «положение дел на рынках нефти», в том числе с учетом переговоров в рамках ОПЕК+ и предстоящей видеоконференции министров энергетики стран G20.
Коммерсантъвчера в 19:42

Подробнее о событии

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Трампом и Сальманом

РБКвчера в 22:22

Кремль сообщил об итогах разговора Путина с Трампом и саудовским королем

Газета.Ru05:24

Разговор Путина, Трампа и саудовского короля. Главное

Известия01:51

Песков рассказал о разговоре Путина, Трампа и короля Саудовской Аравии

RT на русском09:48

Путин обсудил с Трампом и саудовским королем сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 19:42

Трамп сообщил о «хорошем разговоре» с Путиным по нефти

РИА Новостивчера в 18:39

Лидеры РФ, США и Саудовской Аравии подтвердили настрой на координацию на нефтяном рынке

ТАССвчера в 19:23
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Общество

В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права

Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Общество

Пик коронавируса спрогнозировали в России

Время сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Телепорт 07 апреля в 22:56
Энергетика

ОПЕК и Россия договорились о сокращении добычи нефти

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что Россия вместе с другими готова сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.
Дождь вчера в 18:43
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество

ФМБА представило тест-систему для выявления коронавируса за 20 минут

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило тест-систему на основе чипов для выявления коронавируса, время получения результата составляет 15—20 минут.
RT на русском 09:09
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество

Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

Губернатор Свердловской области подписал указ, в соответствии с которым парикмахерские могут возобновить деятельность в условиях введенного в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РИА Новости 08:29
Общество

В Санкт-Петербурге запретили ходить на кладбища

КП - Санкт-Петербург 06:31
Шоу-бизнес

Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным

Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного.
Lenta.ru 06:03
Общество

Установлены правила возврата туроператорами денег туристам

Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 461 определены правила возврата операторами денежных средств туристам, которые не смогли воспользоваться путевками из-за коронавируса.
Современный Предприниматель 04:40
Футбол

Леонид Слуцкий: Дзюба вообще шутить не умеет, хотя думает иначе

Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет.
Советский спорт 11:46
Политика

Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:01
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Общество

Столичные больницы и скорая работают на пределе

В Москве, в связи с ростом случаев заболевания коронавирусной пневмонией, увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение.
Вести Подмосковья 06:22
Футбол

«Зенит» составил символическую сборную из капитанов

«Зенит» составил символическую сборную капитанов клуба по количеству проведённых игр.
Евро-футбол.ру 09:48
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК 12:09
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Общество

Глава ВОЗ заявил о замедлении распространения коронавируса в Европе

В некоторых странах, по данным ВОЗ, коронавирусом заразились уже 10% работников здравоохранения.
РБК 12:22
Авто

Новый Jeep Grand Cherokee породнится с Alfa Romeo

Как и текущая модель, новый Grand Cherokee будет предлагаться в заднеприводной и полноприводной версиях, а поскольку речь идет о Jeep, стоит ждать и «заряженное» исполнение Trailhawk.
SpeedMe вчера в 03:04
Общество

В России доказали эффективность препарата против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Религия

РПЦ рекомендовала в Страстную неделю и на Пасху молиться дома

В Московском патриархате рекомендовали гражданам молиться дома и не посещать богослужения во время Страстной недели и Пасхи в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:55
Общество

В России выпустят три варианта вакцины от коронавируса

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отечественные ученые подготовят к выпуску три варианта вакцины от коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 10:18
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России расширил список лекарственных средств, которые можно назначать для лечения коронавируса Covid-19 у взрослых.
Национальная служба новостей вчера в 05:29
Политика

Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Здоровье

В Саратовской области растет количество пациентов с пневмонией

В Саратовской области регистрируется увеличение количества пациентов с пневмонией.
Версия-Саратов 07 апреля в 12:58
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
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