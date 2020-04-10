с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. О подробностях беседы рассказали на официальном сайте Кремля.

В Кремле рассказали о разговоре Путина, Трампа и саудовского короля

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