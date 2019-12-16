Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".

В Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

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