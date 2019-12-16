Политика
Газета.RuВ Кремле рассказали о разнице в подходах Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в подходах бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть разница, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Происшествия
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Общество
Путин подписал закон о штрафах за нарушение закона о СМИ-иноагентах
В документе прописано, что нарушение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы в размере 10, 50 и 500 тысяч рублей для граждан, должностных лиц и юридических лиц соответственно.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Экономика
Долги по зарплате в России в ноябре выросли более чем на 10%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в ноябре выросла на 269,3 млн рублей, или на 10,2%, и по состоянию на 1 декабря составила 2 млрд 907,8 млн рублей.
Общество
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Происшествия
В Анапе подросток умер на приеме у врача
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S.News.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
Роскомнадзор призвал Twitter объяснить блокировку аккаунтов из России
Роскомнадзор обратился к Twitter с просьбой объяснить ограничение доступа к ряду аккаунтов из России.
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Политика
«Нафтогаз» опроверг достижение договорённости с РФ по транзиту
Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности, — говорится в заявлении «Нафтогаза» на официальной странице предприятия в социальной сети Facebook.
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза мусора
Московские власти определились, в какие регионы и в каких объёмах в период с 2020 по 2029 год будет вывозиться мусор.
Политика
Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал у Даны Борисовой дочь с полицией
Бывший супруг Даны Борисовой Максим Аксенов пришел к телеведущей Дане Борисовой с полицией и врачами, чтобы забрать 12-летнюю дочь.
Наука
Выявлен вред от электронных сигарет
Обычные и электронные сигареты значительно повышают риск развития астмы, бронхита и ряда других хронических болезней легких, при этом они действуют на систему дыхания разными путями, говорится в исследовании, опубликованном в American Journal of Preventive Medicine.
Общество
Медведев утвердил порядок пересмотра цен на жизненно важные лекарства
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах обязательной перерегистрации цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Общество
Активистку Грету Тунберг поймали на лжи
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета согласилась сотрудничать со следствием
Волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием.
Происшествия
На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили
По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
Футбол
Определились пары плей-офф Лиги чемпионов
Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян поддержали закон о домашнем насилии
70% россиян поддерживают введение закона о домашнем насилии, против поправок в законодательство выступили 7% опрошенных, сообщают Ведомости со ссылкой на опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения.
Шоу-бизнес
Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».