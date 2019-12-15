Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Кремль заявил о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

РБК03:23

Песков рассказал о несовпадении позиций Путина и Зеленского по ряду вопросов

Известия03:10

Песков: позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов

ТАСС02:44

В Кремле рассказали, кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским

Газета.Ru02:47

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

RT на русском02:44

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru02:54

Песков: Путин и Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов

РИА Новости02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

Lenta.ru 12 декабря в 18:14
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:02
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Общество

Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Российская газета вчера в 10:21
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона и защитил пояс чемпиона UFC

Газета.Ru 02:00
Фигурное катание

Загитова приостановила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.
RT на русском 13 декабря в 15:18
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Футбол

Клопп не хочет увеличения числа матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что английские топ-клубы готовы проводить больше матчей в Лиге чемпионов.
Спорт-Экспресс 01:51
Шоу-бизнес

Ирина Лобачева подала на развод с молодым мужем после избиений

Фигуристка рассказала о том, что ещё два месяца назад подала на развод с Иваном Третьяковым, с которым её разделяет 16-летняя разница в возрасте.
7Дней.ру 01:03
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Тампу», Кучеров получил травму

Нева Спорт 01:20
Наука

Ученые: Опасность заставляет становиться умнее

Стресс не всегда является отрицательным фактором — выяснили ученые из США, изучившие мозг рыбок Rivulus из разных регионов Карибского бассейна.
Planet Today 12 декабря в 01:47
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16 человек

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 16, говорится в пресс-релизе полиции страны.
РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 13 декабря в 01:12
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Футбол

Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»

Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Спорт-Экспресс вчера в 09:14
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском 03:17
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Хайтек+ 12 декабря в 01:27
Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
Интерфакс 13 декабря в 05:41
Единоборства

Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом

Ближе к концу раунда бойцы вернулись в стойку, где Шлеменко начал вкладываться в каждый свой удар.
Allboxing.ru вчера в 12:35
Происшествия

Ребёнок и молодой парень погибли при пожаре в Орске

Не совсем трезвый мужчина стоит на балконе и хочет спрыгнуть.
Orsk.ru 01:36
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие

В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил

В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Российская газета 03:42
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь 13 декабря в 14:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 13 декабря в 03:13
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 13 декабря в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное