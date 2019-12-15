Политика
Lenta.ruВ Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Происшествия
В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой
В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Политика
Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг
Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Фигурное катание
Загитова приостановила спортивную карьеру
Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.
Политика
Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
Футбол
Клопп не хочет увеличения числа матчей в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о том, что английские топ-клубы готовы проводить больше матчей в Лиге чемпионов.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева подала на развод с молодым мужем после избиений
Фигуристка рассказала о том, что ещё два месяца назад подала на развод с Иваном Третьяковым, с которым её разделяет 16-летняя разница в возрасте.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Тампу», Кучеров получил травму
Наука
Ученые: Опасность заставляет становиться умнее
Стресс не всегда является отрицательным фактором — выяснили ученые из США, изучившие мозг рыбок Rivulus из разных регионов Карибского бассейна.
Происшествия
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло 16 человек
Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 16, говорится в пресс-релизе полиции страны.
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Футбол
Вопрос от агента Маньякова: «Аленичев возглавит «Ротор»?»
Агент Александр Маньяков, который представляет интересы бывшего главного тренера тульского «Арсенала» и «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о планах специалиста.
Политика
Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
Культура
Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала
Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России
София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору чая
15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
Единоборства
Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом
Ближе к концу раунда бойцы вернулись в стойку, где Шлеменко начал вкладываться в каждый свой удар.
Происшествия
Ребёнок и молодой парень погибли при пожаре в Орске
Не совсем трезвый мужчина стоит на балконе и хочет спрыгнуть.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Армия и оружие
В ДНР заявили о готовности предложить очередные участки разведения сил
В Донецкой народной республике заявили о готовности предложить новые участки для разведения сил и средств в Донбассе.
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Игры