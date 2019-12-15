Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о разногласиях, существующих между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Фигурное катание Загитова приостановила спортивную карьеру Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить карьеру и не участвовать в соревнованиях как минимум до конца сезона.

Наука Ученые: Опасность заставляет становиться умнее Стресс не всегда является отрицательным фактором — выяснили ученые из США, изучившие мозг рыбок Rivulus из разных регионов Карибского бассейна.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Гаджеты Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).

Политика Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору чая 15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.

Экономика ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.

Единоборства Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом Ближе к концу раунда бойцы вернулись в стойку, где Шлеменко начал вкладываться в каждый свой удар.