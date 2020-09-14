В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
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Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник утром борт Лукашенко сел в Сочи.В источнике
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Объединение России и Белоруссии начнется с создания единой армии
Независимая газета13 сентября в 13:10