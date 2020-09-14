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Москва-Баку.ru
Москва-Баку.ru

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник утром борт Лукашенко сел в Сочи.В источнике
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Коммерсантъ

Как у Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли переговоры по прошлым выборам и будущим кредитам

Коммерсантъвчера в 16:25
Эхо Москвы

В Сочи начались переговоры президентов Путина и Лукашенко

Эхо Москвывчера в 08:01
ТАСС

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

ТАССвчера в 12:21
Московский Комсомолец

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Московский Комсомолецвчера в 12:14
РБК

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

РБКвчера в 08:59
РИА Новости

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились

РИА Новостивчера в 12:45
Независимая газета

Объединение России и Белоруссии начнется с создания единой армии

Независимая газета13 сентября в 13:10
КП - Беларусь

Переговоры Лукашенко и Путина завершились, они длились больше четырех часов. Заявлений и подписаний документов по итогам не будет

КП - Беларусьвчера в 07:21

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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National Interest предупредил о серьезной угрозе для США в Арктике

Эксперт подчеркнул, что США должны предпринять серьезные шаги в таких направлениях, как «разведка, знание предметной области и отчеты береговой охраны», чтобы подготовиться к защите своих интересов в Арктике.
REGNUM22:38
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» российским ВВС

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, пишет в Forbes военный эксперт Дэвид Экс.
РИА Новости22:58
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Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова посетила больницы восточного Оренбуржья

С главными врачами лечебных учреждений обсудили вопрос модернизации инфекционной службы и организации помощи пациентам пульмонологического профиля восточного Оренбуржья.
ОренИнформ13 сентября в 02:01
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