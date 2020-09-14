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Москва-Баку.ru
Москва-Баку.ru

В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В понедельник утром борт Лукашенко сел в Сочи.В источнике
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Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Интерфаксвчера в 14:14
Эхо Москвы

В Сочи завершились переговоры между российским и белорусским президентами

Эхо Москвывчера в 12:32
ТАСС

Переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

ТАССвчера в 12:21
РИА Новости

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются около четырех часов

РИА Новостивчера в 11:50
РБК

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

РБКвчера в 08:59
Наша версия

В Кремле оценили продолжительность переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Наша версиявчера в 07:49
Южный Федеральный

В Сочи завершилась встреча Путина и Лукашенко

Южный Федеральныйвчера в 12:40
КП - Беларусь

Переговоры Лукашенко и Путина завершились, они длились больше четырех часов. Заявлений и подписаний документов по итогам не будет

КП - Беларусьвчера в 07:21

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19
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В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
21

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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