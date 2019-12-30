Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трёхсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты.

Президент России Владимир Путин не принимает прямое участие в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными, но использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 декабря.

Песков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Происшествия Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Происшествия Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в военной части Забайкальского края, где срочник Рамиль Шамсутдинов убил восемь сослуживцев, признал вину, сообщил в понедельник адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Политика Украина заявила о завершении переговоров с Россией по газу В Вене завершились четырехдневные переговоры по газу между представителями России и Украины, рассказал глава оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Политика Лавров заявил, что СВПД находится под угрозой развала Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана находится под угрозой развала из-за шагов США и непоследовательных действий ЕС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Авто Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные авто Объясняя заявление о вредности электромобилей с емкими аккумуляторами, было отмечено, что при производстве и дальнейшей переработке таких батарей выделяется не меньше CO2, чем за весь период эксплуатации того же дизельного хэтчбека Mazda 3. В данном случае учитывались показатели в случае замены аккумулятора электрокара после 100 тыс. миль пробега.

Политика Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Общество Россиянам напомнили об опасности отравления новогодними салатами Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что неправильное хранение салатов, одного из главных блюд на праздничном столе, может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

Общество ФАС возбудила дело против Booking.com B.V Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 27 декабря возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении Booking.com B.V. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Хоккей Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею Печальная статистика Сборная России проиграла США на молодежном чемпионате мира по хоккею (1:3) и изрядно осложнила себе борьбу за выход в плей-офф.