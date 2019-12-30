Политика

ИзвестияИзвестияПесков объяснил роль Путина в обмене пленными между Киевом и Донбассом

Президент России Владимир Путин не принимает прямое участие в переговорах между Киевом и Донбассом по обмену пленными, но использует свой авторитет, чтобы способствовать их проведению. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 декабря.
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Дмитрий Песков
Собственно, если бы они были, то, наверное, дела бы шли гораздо легче в этом плане. Поэтому здесь трёхсторонняя комиссия и так далее. Только потому, что отсутствуют прямые контакты.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 04:49

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