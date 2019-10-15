с чего всё началось

Визит может состояться до конца октября.

«Визит может состояться до конца октября», — цитирует агентство ответ Пескова на соответствующий вопрос. О том, что Путин позвал Эрдогана в Россию и получил согласие, стало известно после телефонного разговора двух лидеров 15 октября.

Эрдоган приедет в Россию в октябре

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