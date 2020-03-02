Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали о совещании Путина по ситуации на сырьевых рынках

Путин в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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