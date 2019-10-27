Политика
Журналистская правдаВ Кремле рассказали о создании меморандума России и Турции по Сирии
Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, как создавался меморандум России и Турции по Сирии.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 10:01, Вашингтон
Фигурное катание
Тарасова сравнила фигуристок Щербакову и Трусову
RT на русском 07:22
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Футбол
Юрий БЕЛОУС: О дуэли Дзюбы и Соболева пока не может быть даже и речи
О ведущих российских клубах «Спорт уик-энд» поговорил с известным футбольным функционером, бывшим вице-президентом «Локомотива» и экс-гендиректором «Ростова» Юрием Белоусом.
Спорт уик-энд вчера в 19:13
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 09:24
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05
Происшествия
ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 06:25
Хоккей
Первушин: не помню, когда ещё забивал Кошечкину. Возможно, что никогда
Нападающий «Сибири» Владимир Первушин прокомментировал домашнюю победу в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ).
Чемпионат 09:46
Общество
Памятник Николаю Караченцову открыли на Троекуровском кладбище
На Троекуровском кладбище открыли памятник народному артисту России Николаю Караченцову в день его рождения — 27 октября.
Коммерсантъ 09:20
Общество
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания
Неделя в Петербурге начнется с мокрого снега и похолодания. Об этом информирует ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Невские Новости 06:29
Происшествия
Отец стрелка из Горного заявил о подавленном состоянии Шамсутдинова накануне трагедии
Отец рядового Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября застрелил восемь сослуживцев при сдаче караула в забайкальском посёлке Горный, заявил о подавленном настроении сына накануне трагедии.
Чита.Ру 08:57
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Общество
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
МЧС республики информировал жителей Башкирии о резком изменении погоды, из-за которого в республике объявлено штормовое предупреждение.
News102.ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес
Продюсер «Бурановских бабушек» назвала причину смерти солистки
Экономика сегодня вчера в 16:29
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Российская газета 08:54
Политика
Microsoft обошел Amazon и получил контракт Пентагона на $10 млрд
Пентагон заключил контракт на $10 млрд с компанией Microsoft на создание облачной инфраструктуры хранения данных.
Коммерсантъ 25 октября в 21:36
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом для взрослых
Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения взрослых.
Секрет фирмы 07:24
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября в рамках региональной конференции дилеров в Сочи «АвтоВАЗ» представил LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Автоновости дня 02:50
Единоборства
Бывшая порноактриса дебютировала в Bellator с тяжёлого поражения
Ранним утром 26 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231.
Чемпионат вчера в 14:53
Хоккей
Овечкин признался в любви к шведскому форварду
Газета.Ru 06:12
Политика
Власти Чечни решили вернуть пропавших в Сирии россиянок
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова предоставила РБК аудиозаписи, в которых россиянки, совершившие побег из лагеря для семей пленных боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), просили помочь им вернуться на родину.
РБК 08:10
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости вчера в 03:41
Происшествия
СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новокузнецке
В Новокузнецке следователи выясняют причины взрыва, прогремевшего накануне в жилом доме на улице Мира.
Российская газета 04:54
Происшествия
Пару арестовали во Владивостоке на 15 суток за непристойное поведение
АиФ Владивосток вчера в 00:11