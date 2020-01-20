Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине. По его словам, «контакт был достаточно лаконичен».
Читать в источнике
Комментировать30
Дмитрий Песков
В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре — вот это можно констатировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПрофиль 04:31
с чего всё началось

Источник: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на конференции по Ливии в Берлине, тон его общения с президентом РФ Владимиром Путиным был ближе к примирительному. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.
ТАССвчера в 09:35

Подробнее о событии

Кремль оценил встречу Путина с Джонсоном

Lenta.ru05:03

Песков рассказал об атмосфере берлинского диалога Путина и Джонсона

Известия04:42

СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным

Национальная служба новостейвчера в 10:22

«С примирительным настроем». Песков рассказал, как прошла встреча Путина с Джонсоном

Life.ru04:08

Песков: встреча Путина и Джонсона в Берлине была «с элементами примирительного настроя»

ТАСС04:02

ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине

Аргументы и Фактывчера в 10:25

В Кремле отметили «примирительный настрой» встречи Путина и Джонсона

Взгляд.ру04:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Политика

Опубликован текст путинской поправки к Конституции

В базе Госдумы появился внесенный президентом Путиным законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Московский Комсомолец вчера в 09:11
Гаджеты

Раскрыта стоимость Samsung Galaxy S20 и «раскладушки» Galaxy Z Flip

Главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) в своём Twitter-аккаунте раскрыл стоимость готовящейся к выпуску серии смартфонов Samsung Galaxy S20.
MobiDevices 05:18
Политика

Краснов выступил против расширения полномочий Генпрокуратуры

Система разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом показала свою эффективность.
РБК 05:28
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй.
REGNUM 02:26
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Музыка

Русские священники покорили жюри французского «Голоса»

Gazeta.SPb вчера в 17:56
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Коммерсантъ 05:23
Космос

Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»

Специалисты РКК "Энергия" предложили новую концепцию транспортной системы для освоения Луны, независимую от американской окололунной станции Deep Space Gateway.
Накануне.Ru 00:37
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
Здоровье

Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России

Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
RT на русском 03:37
Общество

В Финляндии могут ограничить туризм

Группа финских ученых призывает Суоми задуматься об ограничении числа туристов. Это связано с риском овертуризма.
АБН 05:23
Хоккей

Александр Овечкин вошел в топ-10 снайперов НХЛ

НТВ 18 января в 14:35
Политика

Кремль отреагировал на информацию о плане Медведева по реформе власти

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев якобы предлагал президенту Владимиру Путину собственный вариант реформы Конституции.
Lenta.ru 04:31
Технологии

Huawei установит отечественную «Ред ОС» на свои серверы

Huawei установит российскую «Ред ОС» на серверах Huawei TaiShan 200 Server для центров обработки данных в рамках подписанного с компанией «Ред Софт» соглашения о сотрудничестве.
Computerworld Россия 03:23
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Здоровье

Минздрав разработал правила организации центров общественного здоровья

Проект Порядка разработан в соответствии с федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (входит в нацпроект «Демография»).
Vademecum 00:52
Политика

Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК 05:31
Футбол

Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита»

РБК 02:39
Культура

Comic Con Russia и «Игромир» пройдут в начале октября

Культуромания 05:01
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
РИА Новости 00:50
Происшествия

Массовое захоронение времен ВОВ обнаружили в Псковской области

В Пыталовском районе Псковской области обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках для России

Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
5 колесо 04:05
Авто

Неизвестный кроссовер Renault засняли в Барселоне

Автоновости дня 01:15
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Авто

Электрокар El Lada не теряет в цене и обходит запреты

Российская газета 00:15
Политика

Сенатор Волков решил перейти из Совфеда «на серьезную должность»

Член комитета Совета Федерации по регламенту, сенатор от правительства Калужской области Юрий Волков попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель комитета Вячеслав Тимченко.
Интерфакс 04:45
Общество

Выплаты маткапитала на рождение первого ребенка начнутся весной

Агентство Строительных Новостей вчера в 05:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное