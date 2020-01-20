Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине. По его словам, «контакт был достаточно лаконичен».
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Дмитрий Песков
В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре — вот это можно констатировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПрофиль 04:31
с чего всё началось

Источник: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на конференции по Ливии в Берлине, тон его общения с президентом РФ Владимиром Путиным был ближе к примирительному. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.
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