Политика
RT на русскомВ Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине. По его словам, «контакт был достаточно лаконичен».
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В целом контакт был достаточно лаконичен, но в то же время, скажем так, достаточно конструктивный, с элементами примирительного настроя. По крайней мере, суть контакта явно отличается от сути сообщения Даунинг-стрит о произошедшем разговоре — вот это можно констатировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельПрофиль 04:31
с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам искал контакта с российской стороной на конференции по Ливии в Берлине, тон его общения с президентом РФ Владимиром Путиным был ближе к примирительному. Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в Москве.ТАССвчера в 09:35
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