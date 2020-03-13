"Все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний - все делается", - заверил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин анализ на коронавирус, Песков заявил, что не располагает такой информацией.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

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