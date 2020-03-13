Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
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с чего всё началось

Песков: президент работает «на полную катушку», несмотря на ситуацию с коронавирусом

"Все, что нужно для защиты президента от сезонных, иных заболеваний - все делается", - заверил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, сдавал ли Путин анализ на коронавирус, Песков заявил, что не располагает такой информацией.
ТАСС06:38

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В Кремле заявили о работе Путина «на полную катушку»

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Песков: Путин не был в контакте с отправленным на карантин депутатом

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Известия05:59

Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

Интерфакс - Россия05:44

Песков: президент работает «на полную катушку», несмотря на ситуацию с коронавирусом

ТАСС06:38

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Lenta.ru05:53
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