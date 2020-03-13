Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Происшествия На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Финансы Курс евро на Московской бирже опустился ниже 81 рубля Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.

Автоспорт Гран-при Австралии может быть отменен Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.

Здоровье В Кирове выявлен первый случай коронавируса В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.