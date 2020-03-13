Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
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В Кремле рассказали о работе Путина «на всю катушку»

Известия05:59

Песков: президент работает «на полную катушку», несмотря на ситуацию с коронавирусом

ТАСС06:38

Песков: Путин не был в контакте с отправленным на карантин депутатом

RT на русском06:04

В Кремле заявили о работе Путина «на полную катушку»

РБК06:56

Песков ответил, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Комсомольская правда05:58

Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

Интерфакс - Россия05:44

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Lenta.ru05:53
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Комментарии

Политика

Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
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Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
РИА Новости 07:34
Общество

В России выписали 7 заболевших коронавирусом

Семь человек, находящихся на территории России, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы.
РЕН ТВ 08:26
Общество

В России выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России: четыре — в Москве, по одному — в Краснодаре и Калининграде.
Вести.Ru вчера в 13:49
Политика

В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США

Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Известия вчера в 18:20
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Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
РИА Новости 04:50
Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы

Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
ТАСС 06:19
Происшествия

Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге

В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Lenta.ru 04:39
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Происшествия

ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Известия 05:23
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в белом платье с цветочным принтом станцевала с мужем в Бельгии

Артистка похвасталась шифоновым платьем бразильского дизайнера. Поклонники были сражены красотой 48-летней оперной дивы.
Телепрограмма 10 марта в 15:38
Финансы

ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции

Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
РБК 07:36
Экономика

В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
RT на русском 05:53
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
РИА Новости 08:23
Политика

Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках

Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
РИА Новости 06:32
Политика

Украина ограничила работу ряда пунктов пропуска через границу

Кабмин Украины временно остановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:13
Общество

В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:41
Экономика

Назван главный победитель от обрушения нефти

Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Lenta.ru 00:42
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Shraibikus News вчера в 13:09
Общество

Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны

Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Вести.Ru 06:47
Финансы

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 81 рубля

Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.
Говорит Москва 08:00
Автоспорт

Гран-при Австралии может быть отменен

Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Вести.Ru вчера в 06:43
Здоровье

В Кирове выявлен первый случай коронавируса

В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Эхо Москвы в Кирове 07:07
Энергетика

Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Деловое.ТВ вчера в 11:57
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Общество

«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина

Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
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Биатлон

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти

ГЛАС.RU вчера в 11:41
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами

С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.
Радио Зенит вчера в 05:19
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