Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле рассказали о защите Путина от болезней
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
Читать в источнике
Оценить215
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое
Интерфакс - Россия05:44
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Комментарии
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Здоровье
Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
Общество
В России выписали 7 заболевших коронавирусом
Семь человек, находящихся на территории России, у которых ранее был диагностирован коронавирус, выписаны из больницы.
Общество
В России выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России: четыре — в Москве, по одному — в Краснодаре и Калининграде.
Политика
В Пекине допустили занесение коронавируса в КНР из США
Коронавирус в Китай могли занести американские военные.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Происшествия
Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в белом платье с цветочным принтом станцевала с мужем в Бельгии
Артистка похвасталась шифоновым платьем бразильского дизайнера. Поклонники были сражены красотой 48-летней оперной дивы.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.
Политика
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
Политика
Украина ограничила работу ряда пунктов пропуска через границу
Кабмин Украины временно остановил работу ряда пунктов пропуска через государственную границу и пешеходного сообщения, передает "Интерфакс".
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
Как написало издание, главная задача российских стратегических подлодок - исчезнуть в просторах океана.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Финансы
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 81 рубля
Как сообщили эксперты РБК, укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть и благодаря продажам валюты со стороны Центробанка и российских компаний-экспортёров.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак
Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
Здоровье
В Кирове выявлен первый случай коронавируса
В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова предложить Европе нефть по $25 за баррель, сообщает Bloomberg.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с европейскими странами
С завтрашнего дня отечественные авиакомпании перестанут летать в Италию, Германию, Францию и Испанию.