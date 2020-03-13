Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней. Его слова в пятницу, 13 марта, приводит РИА Новости. Как отметил представитель Кремля, за главой государства постоянно следят врачи, вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
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В Кремле заявили о работе Путина «на полную катушку»

РБК06:56

Песков: президент работает «на полную катушку», несмотря на ситуацию с коронавирусом

ТАСС06:38

Песков: для обеспечения защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

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Песков ответил, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Комсомольская правда05:58

В Кремле ответили на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Московский Комсомолец05:47

Представитель президента РФ ответил на вопрос, сдавал ли Путин тест на коронавирус

URA.Ru07:06

В Кремле рассказали о защите Путина от болезней

Lenta.ru05:53
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Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
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В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
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УЕФА приостановил все матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, говорится в официальном сообщении союза.
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Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины

В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о базовых принципах работы применительно к скорости принятия решений.
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Матчи «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» пройдут без зрителей

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Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
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Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
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У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

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МИД России: Австралия передёргивает факты в заявлениях о деле MH17

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Напомним, на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем.
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