Политика
Rambler News ServiceВ Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
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Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Экономика
Москва поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье
Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%).
Здоровье
Facebook разрешит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о коронавирусе
Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена углублять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса нового типа.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Технологии
«Просто мел»: Дубилет, которому пророчат отставку, озаботился поддельными лекарствами
Накануне после заседания фракции «Слуги народа» стало известно, что Дубилета, скорее всего, отправят в отставку 4 марта.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
Происшествия
В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога
Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Армия и оружие
ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Общество
Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма
Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
Наука
Ученые выяснили, как приходит насыщение после еды
Исследователи заметили, что эта нейронная цепь не изменяется после сбалансированного приема пищи.
Общество
Алексей Панин признался, что хочет навсегда уехать из России
Футбол
В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров
В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
Космос
Ученые НАСА нашли странную дыру на Марсе
Ученые НАСА проанализировали снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance, и обнаружили отверстие в поверхности Марса.
Кино
Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина
Наука
В Крыму создали низкокалорийный мармелад на основе гидролатов
На разработанную технологию создания желейного мармелада ученые Крымского федерального университета получили патент.
Происшествия
Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом
Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Происшествия
Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Здоровье
Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»
Почти 600 жителей Табунского района в Алтайском крае пожаловались на новую схему вызова скорой помощи и время ее ожидания.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Экономика
Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Кино
В сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул".
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».