Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
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Песков: для защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

Коммерсантъ04:44

В Кремле объяснили, как Путина защищают от коронавируса

URA.Ru04:35

В Кремле сообщили о принятых мерах по защите Путина от коронавируса

РБК04:18

Песков рассказал о мерах, принимаемых для защиты Путина от коронавируса

ТАСС04:21

В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса

РИА Новости04:21

В Кремле рассказали, как защищают Путина от коронавируса

РЕН ТВ04:20

Песков рассказал о защите Путина от коронавируса

Интерфакс04:29
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Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Экономика

Москва поднялась на 16 место в рейтинге изменения цен на элитное жилье

Согласно исследованию, по росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж, где рост составил 4,3% и Лос-Анджелес (1,3%).
РИА Новости 03:07
Здоровье

Facebook разрешит ВОЗ публиковать бесплатные объявления о коронавирусе

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, намерена углублять сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в вопросах борьбы с любой дезинформацией относительно коронавируса нового типа.
ТАСС 05:07
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Технологии

«Просто мел»: Дубилет, которому пророчат отставку, озаботился поддельными лекарствами

Накануне после заседания фракции «Слуги народа» стало известно, что Дубилета, скорее всего, отправят в отставку 4 марта.
Украина.ру 04:19
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan вчера в 09:03
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 04:54
Происшествия

В Ульяновске уволилась директор школы, где ученик ранил педагога

Заявление об увольнении по собственному желанию написала директор ульяновской школы, в которой ученик ранил ножом педагога.
Российская газета 02:42
Армия и оружие

ВС Турции в Сирии понесли новые потери

Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
Ореанда-Новости 03:48
Общество

Греф назвал главные профессии будущего

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Газета.Ru 04:55
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Наука

Ученые выяснили, как приходит насыщение после еды

Исследователи заметили, что эта нейронная цепь не изменяется после сбалансированного приема пищи.
Индикатор 03:41
Общество

Алексей Панин признался, что хочет навсегда уехать из России

Газета.Ru вчера в 15:02
Футбол

В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров

В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
Чемпионат 05:24
Космос

Ученые НАСА нашли странную дыру на Марсе

Ученые НАСА проанализировали снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance, и обнаружили отверстие в поверхности Марса.
Народные новости 05:43
Кино

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о похоронах Сталина

Русская Планета вчера в 05:11
Наука

В Крыму создали низкокалорийный мармелад на основе гидролатов

На разработанную технологию создания желейного мармелада ученые Крымского федерального университета получили патент.
Naked Science 03:38
Происшествия

Дети в подмосковном детском саду отравились крысиным ядом

Пять детей в подмосковном детском саду отравились оставленным без присмотра ядом для крыс, после оказания медпомощи их отпустили домой, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.
Интерфакс 05:26
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Здоровье

Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»

Почти 600 жителей Табунского района в Алтайском крае пожаловались на новую схему вызова скорой помощи и время ее ожидания.
Алтапресс 04:06
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Экономика

Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов

В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Ведомости 03:05
Кино

В сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»

Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул".
Piter.tv 02 марта в 07:02
Общество

Спикер Совфеда возмутилась недоступностью медицины на Алтае

Тайга.инфо 05:17
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
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