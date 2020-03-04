Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

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