Политика

ТАССТАССВ Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать факт продажи таких "икон" в аэропорту Пулково.
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с чего всё началось

В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина

Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина, президент такие инициативы тоже не поддерживает, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:50

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Песков рассказал об отношении Путина к «иконам» с его изображением

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РИА Новости05:50

Песков: Владимир Путин не приветствует появление икон со своим изображением

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