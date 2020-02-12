Политика
ТАССВ Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением
Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать факт продажи таких "икон" в аэропорту Пулково.
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с чего всё началось
Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина, президент такие инициативы тоже не поддерживает, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:50
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