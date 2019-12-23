Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.
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Дмитрий Песков
Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:09

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В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2

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Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

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