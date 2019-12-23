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Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас, и мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:09
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