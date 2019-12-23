Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

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