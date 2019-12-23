Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство.
Читать в источнике
Комментировать277

Подробнее о событии

Песков оценил отвод судов Allseas из-за санкций против «Северного потока — 2»

Телеканал 360°05:34

Песков заявил, что Россия не оставит без ответа санкции против «Северного потока - 2»

ТАСС04:34

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

РИА Новости04:14

В Кремле отреагировали на приостановку строительства «Северного потока-2»

Lenta.ru04:16

Кремль прокомментировал отвод Allseas строивших «Северный поток-2» судов

РБК04:16

Кремль рассказал об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

RT на русском05:22

«Ахарин хабар» (Иран): строительство «Северного потока — 2» из-за океана не остановишь! (Akharin Khabar)

ИноСМИвчера в 07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 06:16
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 01:20
Транспорт

Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым

С Московского вокзала Санкт-Петербурга отправился первый пассажирский поезд в Крым, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:06
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Биатлон

Правление СБР хочет исключить Малышко и Гараничева из сборной России

По сведениям Sports.ru, биатлонисты Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев будут исключены из российской сборной.
Pravda.Ru 04:50
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
RT на русском 04:04
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия вчера в 18:26
Политика

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 15 января

Выступление президента перед Федеральным собранием предусмотрено Конституцией России и проходит ежегодно.
ЗакC.Ру 04:23
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Армия и оружие

Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны

Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
ТАСС 02:21
Общество

Пристайко назвал победой Украины соглашение о транзите газа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал победой Киева соглашение с Москвой о транзите газа.
Свободная Пресса 06:14
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Происшествия

На Камчатке мужчина задушил молодую жену через 10 дней после свадьбы

Кам 24 вчера в 18:15
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Политика

В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов

Экономика сегодня вчера в 19:16
Общество

На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей

Говорит Москва 04:45
Авто

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года

Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Движок 05:27
Космос

Появилось видео посадки корабля Starliner

NASA в своем аакаунте в Twitter выложило видео, на котором показан момент приземления Starliner компании Boeing в американском штате Нью-Мексико.
Газета.Ru вчера в 11:03
Здоровье

Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество

ПФР объяснил, как вырастет пенсия, если выйти на нее позже положенного

Глава ПФР Антон Дроздов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, что граждане, откладывающие свой выход на пенсию по старости как минимум на один год, получают за это два бонуса.
РИА Новости 03:30
Экономика

Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.
ПРАЙМ 21 декабря в 13:07
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Афиша Daily 02:10
Происшествия

В США более 50 человек пострадали в ДТП с участием 69 автомобилей

На шоссе в американском штате Вирджиния произошло крупное ДТП с участием 69 легковых и грузовых автомобилей.
RT на русском 01:03
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

В феврале 2019 года следователи заподозрили сотрудников управления таможенных расследований и дознания ФТС в получении взятки в размере $140 тыс. В служебных помещениях ведомства прошли обыски.
РБК 06:03
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Политика

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии в РФ

Закон, направленный на поддержку и развитие отрасли виноделия и виноградарства в РФ, Совфед одобрил на пленарном заседании 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:04
Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
StarHit.ru 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное