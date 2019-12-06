Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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