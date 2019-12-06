Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
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с чего всё началось

В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

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ТК Звезда05:16

«Путин с серьёзным настроем»: отдельные беседы предстоят Макрону, Меркель и Зеленскому - Кремль

Царьград05:05

В Кремле поделились ожиданиями от встречи «нормандской четверки»

РЕН ТВ06:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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В рамках испытаний новой космической техники проводимых министерством обороны РФ от космической платформы отделен малый космический аппарат.
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Правительство Украины отменило минимальную зарплату для учителей

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Джей Джей Абрамс ждет, что новые «Звездные войны» взбесят фанатов

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Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по гандболу

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Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание

Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
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В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
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Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

Силовики пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Фигурное катание

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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
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Общество

Более 50 исхудавших белых медведей окружили село на Чукотке

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В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
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Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

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В Москве уволили руководство роддома № 27 после жалоб пациентов

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